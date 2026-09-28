Susto en el Mallorca: Cuéllar, herido en la cabeza por un accidente en la ciudad deportiva

El guardameta del Mallorca Iván Cuéllar, alias el Pichu, ha sido trasladado este lunes a un hospital después de sufrir una herida de consideración en la cabeza en la ciudad deportiva del conjunto balear.

El accidente se produjo después del entrenamiento del equipo, cuando el futbolista se dirigió al comedor de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Según explicó el Mallorca en un comunicado, en ese momento se desplomó "parte de la decoración de la sala", una estructura voluminosa que golpeó al portero.

Cuéllar fue atendido inicialmente en las propias instalaciones del club y posteriormente trasladado a un hospital. La entidad ha informado de que permanecerá las próximas 24 horas en observación médica.

El guardameta, de 41 años, había participado con normalidad en la sesión de entrenamiento y recuperación de este lunes. El domingo, Cuéllar había permanecido en el banquillo durante el partido que el conjunto perdió ante el Almería (0-1) en Son Moix.

Pendiente de su evolución

Cuéllar ocupa actualmente el puesto de segundo portero del equipo balear, por detrás de Arnau Tenas. La ausencia de Lucas Bergström, concentrado con la selección de Finlandia, había dejado al asturiano como una de las principales alternativas para la portería del equipo.

Por ahora, el club no ha comunicado el alcance definitivo de la lesión ni ha precisado cuánto tiempo podría permanecer de baja. Su evolución durante las próximas horas será determinante para conocer su disponibilidad de cara al próximo partido.

El equipo tiene previsto enfrentarse al Gerona el próximo 4 de octubre en Montilivi. En caso de que Cuéllar no pueda estar disponible, Arnau Tenas sería el único guardameta del primer equipo a disposición de Luis García Fernández, mientras que Toni Dols y Nil Torreguitart podrían completar la convocatoria.

El accidente se produce además un día después de que el conjunto balear perdiera por lesión a Manu Morlanes y Antoniu Roca durante el encuentro frente al Almería, por lo que el club queda pendiente de la evolución de varios jugadores antes de su próximo compromiso.