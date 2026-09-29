La cruda realidad de Álvaro Morata: casi 500 días sin marcar un gol doméstico y pitado en Leganés

Álvaro Morata no atraviesa su mejor momento futbolístico. El delantero madrileño tuvo que salir por la puerta de atrás del Como italiano de Cesc Fábregas tras perder la confianza del técnico español. Sus números eran vergonzosos para un punta. Un solo gol en la Copa italiana y, a pesar de comenzar el curso pasado como titular, fue defenestrado a la grada como última opción.

Este verano tenía claro que debía marcharse, pero solo encontró acomodo en Segunda División. Nadie de la élite lo quiso. El Leganés le abrió la puerta con la esperanza de que fuera una pieza clave en su intento por volver a la élite.

Su inicio de temporada no ha sido sencillo. No es titular con Rubén Albés y sigue con la pólvora mojada.

La gota que colmó el vaso de la paciencia pepinera

Morata, que hace no tanto portaba el brazalete de capitán de la selección española, tocó fondo este lunes tras ser fuertemente pitado por su propia afición. En Butarque el Leganés se medía a un Castellón que ha comenzado la temporada como un auténtico cohete. Los pepineros tenían la oportunidad de dar un puñetazo en la mesa y demostrar que son serios candidatos para el ascenso. Nada más lejos de la realidad. Cayeron 0-2 ante los orelluts y lo más triste es que Morata fue uno de los grandes culpables.

DATO| Álvaro Morata acumula 493 días sin marcar ningún gol en liga. Hay que remontarse al 24 de mayo de 2025, vistiendo la elástica del Galatasaray, cuando anotó en un partido ante el Göztepe de la Superliga de Turquía pic.twitter.com/9j1x0sbftK — solofichajes123 (@solofichajes123) September 29, 2026

La paciencia de la grada pepinera con su gran estrella dijo basta tras presenciar dos fallos clamorosos de cara a puerta. Primero, al errar un remate franco en el segundo palo tras un servicio de Soko y posteriormente en la segunda mitad mandando a las nubes un balón con el guardameta totalmente batido. Se vio a un Morata liquidado, fundido, desesperado.

La ocasión de Morata que pudo ser el 1-2 para el CD Leganés#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/D69f4cxfde — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2026

Los pitos de Butarque reflejan la caída a los infiernos del delantero de 33 años que parece que desde hace tiempo ha entrado en un declive absoluto. Y es que ojo al dato, Morata suma la dantesca cifra de casi 500 días sin marcar un solo gol en competición doméstica. Su último acierto liguero se remonta a mayo de 2025, durante su efímero paso por el Galatasaray turco. Desde entonces, la nada más absoluta en cuanto a romper redes. Terrible.

El jugador que mejor ha sido tratado por una parte de la prensa deportiva —su padre tiene muchos contactos— y el tener un padrino de lujo ha hecho que un delantero muy normalito tenga el honor de ser uno de los jugadores que más dinero ha movido con sus traspasos: el sueño de Morata desde pequeño se ha cumplido en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Juventus, Milán, Galatasaray, Como y Leganés. Desgraciadamente, desde hace tiempo sus sueños parecen haberse convertido en auténticas pesadillas.