LALIGA HYPERMOTION afronta una jornada en abierto entre historias personales y talento emergente

LaLiga Hypermotion afronta esta semana su octava jornada con una clasificación hasta el momento marcada por la igualdad tanto en la lucha por el ascenso como por evitar el descenso. Pero además de la competitividad en el campo, esta temporada en la categoría de plata también destaca por las historias personales de algunos de sus protagonistas, el crecimiento de una nueva generación de futbolistas y entrenadores y el regreso de rivalidades históricas que forman parte esta campaña 26/27.

La trayectoria de Enric Gallego hacia el fútbol profesional se aleja de los recorridos más habituales. Antes de poder dedicarse por completo al deporte, trabajó como camionero, obrero de la construcción e instalador de aire acondicionado mientras competía en categorías inferiores. No pudo centrarse exclusivamente en el fútbol hasta los 27 años y debutó en la máxima categoría con la SD Huesca a los 32. Ahora acaba de cumplir 40 años y continúa compitiendo y marcando goles con el CD Tenerife.

También singular es el regreso de Álvaro Morata al fútbol español. Tras una trayectoria que le ha llevado por clubes españoles y europeos, el delantero se ha incorporado esta temporada al CD Leganés. Su llegada tiene una conexión particular con el pasado, ya que en 2001 fue recogepelotas en Butarque durante un encuentro entre el conjunto pepinero y el Atlético de Madrid. Un cuarto de siglo después ha regresado al mismo estadio como jugador del equipo pepinero.

Asimismo, destacan historias de regreso como la de Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, que volvió a competir tras superar un linfoma de Hodgkin y una recaída posterior y acaba de alcanzar los 200 partidos con el club; o la historia de Juan Bernat, que encontró en la SD Eibar la oportunidad de regresar al terreno de juego después de dos operaciones de pubalgia y varios meses entrenando en solitario. Otra de ellas es la de Juanjo Nieto, que este verano volvió al CD Castellón 13 años y cerca de 5.000 días después de su último partido con la camiseta albinegra.

La categoría reúne también esta temporada a futbolistas jóvenes que comienzan a abrirse paso en el fútbol profesional. Entre ellos está Quim Junyent, centrocampista de 19 años de la UD Almería formado desde los nueve años en La Masia y que este verano capitaneó a España en el Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA, donde fue elegido Mejor Jugador del Torneo.

En el CD Castellón juega Matías Orozco, centrocampista colombiano de 18 años cedido por el Brighton que ya había debutado con el primer equipo del Deportivo Cali a los 16. Por su parte, el Celta Fortuna cuenta con Vlad Silva, extremo de 17 años que ya había disputado encuentros en la segunda categoría portuguesa con el FC Paços de Ferreira antes de incorporarse al conjunto gallego.

Otros jugadores llegan a LaLiga Hypermotion después de acumular experiencia internacional. Yáser Asprilla, de 22 años, ya ha competido en Colombia, Inglaterra, Turquía y España y ha sido internacional absoluto con Colombia, mientras que el tunecino Ismaël Gharbi, también de 22 años, se formó en la cantera del PSG y esta temporada juega en el CD Leganés.

Los banquillos muestran una evolución similar. Uno de ellos es Pablo Hernández, que después de una carrera como futbolista que le llevó por el Valencia CF, Swansea City o Leeds United regresó al club en el que se formó, el CD Castellón. Tras comenzar a trabajar en su cantera, asumió el primer equipo en septiembre de 2025 y lo condujo hasta el playoff de ascenso.

También ha dado el salto esta temporada Jokin Aranbarri, que afronta su primera campaña al frente de un primer equipo profesional después de desarrollar buena parte de su carrera en el fútbol base vasco, incluida la propia cantera de la SD Eibar. Otro perfil es el de Ferran Costa, que con 31 años es el entrenador más joven de LaLiga Hypermotion y llegó a la categoría después de conseguir el ascenso con el CE Sabadell.

Clubes históricos y rivalidades

La identidad de LaLiga Hypermotion también está ligada a los clubes que la integran y a rivalidades que han acompañado durante décadas al fútbol español. Esta temporada ha regresado, por ejemplo, el derbi asturiano entre Real Oviedo y Real Sporting, un enfrentamiento que acumula más de un centenar de partidos oficiales y que no se disputó el pasado curso por la presencia del conjunto ovetense en LaLiga EA Sports.

También volverá el derbi canario entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife, después de varias temporadas sin coincidir. A ellos se suman los enfrentamientos entre los cuatro representantes andaluces de la competición (Córdoba CF, UD Almería, Cádiz CF y Granada CF).

Los propios proyectos de los clubes ofrecen otra perspectiva de la categoría. La SD Eibar es uno de los ejemplos. En 2014, el equipo de una ciudad de apenas 27.000 habitantes alcanzó por primera vez la élite y terminó permaneciendo siete temporadas en ella. Doce años después de aquel ascenso, y ya de nuevo en LaLiga Hypermotion, acaba de inaugurar la Ciudad Deportiva de Areitio, un complejo de 11 hectáreas que reúne a sus equipos masculino, femenino y de cantera.

Todas estas historias se desarrollan en una competición caracterizada en los últimos años por las diferencias reducidas entre sus equipos y los cambios constantes en la clasificación. La pasada temporada se produjeron más de 60 remontadas y más de 90 goles en el tiempo de descuento, mientras que 13 de los 22 clubes ocuparon en algún momento puestos de playoff de ascenso. El título, las plazas de promoción y la permanencia no quedaron resueltos hasta la última jornada.

La igualdad se prolongó hasta la fase definitiva por el ascenso. Las semifinales del playoff de la temporada 2025/26 reunieron 1.045.000 espectadores acumulados en los cuatro encuentros, un 30% más que el curso anterior y el mejor registro para esta fase dentro del actual ciclo audiovisual.

Ese seguimiento coincide con una ampliación de la distribución de LaLiga Hypermotion. La competición cuenta esta temporada con su mayor oferta audiovisual hasta la fecha y puede seguirse a través de más de 25 operadores.

Jornada 8 en abierto

En este contexto, LaLiga ha desarrollado el concepto Abierto por fútbol, coincidiendo con el parón internacional y la continuidad de LaLiga Hypermotion durante estas semanas. Entre el 2 y el 5 de octubre, todos los encuentros de la jornada 8 podrán seguirse en abierto a través de Movistar Plus+, DAZN, Orange TV y Amazon Prime Video Channels, de acuerdo con las condiciones establecidas por cada operador. En el resto de plataformas, los partidos estarán disponibles dentro de su oferta habitual.

La iniciativa se integra en una estrategia de mayor disponibilidad audiovisual de la competición. A Movistar Plus+, Orange, DAZN y Amazon Prime Video Channels se suman operadores como Vodafone, DIGI, MasMedia, Adamo, 7PLAY, Jazztel, MásMóvil, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Simple, R, Embou, Netllar, Hits, Populoos, Oceans, PTV Telecom y Cableworld, entre otros.

La jornada 8 permitirá así ampliar el acceso a una competición en la que la igualdad deportiva se combina esta temporada con historias de regreso, jóvenes talentos, nuevos entrenadores y rivalidades históricas que vuelven a encontrarse en la segunda categoría del fútbol español.