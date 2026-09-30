La acumulación de partidos y de competiciones preocupan por su impacto en la salud y la sostenibilidad del fútbol

LaLiga mostró su preocupación por el impacto de la acumulación de partidos y la expansión de las competiciones en la salud de los futbolistas y la sostenibilidad del fútbol, y reclamó una mayor participación de ligas nacionales, clubes y jugadores en las decisiones que afectan al calendario y a la carga competitiva.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, realizó esta petición durante su intervención en el 'Performance & Health Summit' de Fifpro, celebrado en Londres. Tebas defendió también para estas decisiones un modelo de gobernanza que tenga en cuenta tanto la salud de los futbolistas como la sostenibilidad de la industria.

Tebas señaló que la ampliación de las competiciones y la incorporación de nuevos torneos, como puede ser el caso del Mundial de Clubes de la FIFA, reducen los periodos de descanso de los jugadores. "Ahora mismo, en este parón internacional, ya vemos jugadores que apenas tienen tiempo de recuperación", afirmó.

A continuación, el máximo responsable de LaLiga advirtió de que "no podemos seguir cargando la industria de esta manera", en referencia a la acumulación de partidos y la expansión de las competiciones, que preocupan a la patronal por su impacto en la salud de los jugadores y en la sostenibilidad del fútbol.

¿Quién decide?

En su opinión, las decisiones sobre el futuro del calendario deben contar con quienes organizan las competiciones y asumen sus consecuencias. "Creo que el sindicato de jugadores, las ligas y las federaciones son quienes tienen que tomar estas decisiones. El resto de actores debe adaptarse a ellas", sostuvo el dirigente.

Asimismo, detalló el papel que corresponde a cada uno de estos actores. "Los jugadores son los protagonistas del espectáculo; los clubes son quienes asumen el riesgo de la competición; y las ligas somos quienes organizamos las competiciones y representamos el interés conjunto de los clubes para que la competición exista cada semana", explicó.

Además, Javier Tebas relacionó la evolución del calendario con el valor de los derechos audiovisuales y la capacidad futura de los clubes. "No podemos esperar a que, de repente, el valor de los derechos audiovisuales caiga un 30 o un 40%. Esto no es sólo un riesgo para la salud de los jugadores", subrayó.

"También es un riesgo para la construcción y la sostenibilidad de la industria", añadió. El presidente de la patronal aprovechó la ocasión también para defender la necesidad de utilizar los datos acumulados por las competiciones para estudiar la relación entre carga de trabajo, rendimiento y prevención de lesiones.

Doce años de datos

En este contexto, LaLiga monitoriza desde hace doce años sus partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, y dispone de información minuto a minuto sobre el rendimiento de los jugadores. "Nosotros podemos aportar datos sobre la competición, tales como el ritmo de juego, la carga de minutos y muchos otros indicadores", explicó.

"Solo una parte muy pequeña de esos datos se ve en la retransmisión audiovisual. Detrás existe una enorme cantidad de información de miles de jugadores durante muchos años", detalló el presidente de LaLiga. En este sentido, añadió que la aplicación de herramientas de inteligencia artificial puede acelerar el análisis de esta información.

Para finalizar, Tebas pidió pasar del diagnóstico a la acción y poner los recursos disponibles al servicio de la salud de los jugadores. "Hay que organizarse, liderar el proceso y ser capaces de reunir todos los datos, ponerlos a disposición de los médicos y analizar hasta dónde podemos llegar para mejorar la situación", concluyó.