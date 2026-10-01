El clásico entre Real Madrid y Barcelona tendrá un balón exclusivo diseñado por Puma

La patronal del fútbol español ha anunciado una importante novedad comercial y deportiva de cara a los enfrentamientos más seguidos del campeonato nacional. Los dos encuentros que medirán al Real Madrid y a la entidad azulgrana esta temporada contarán con un esférico oficial confeccionado de forma exclusiva por la marca deportiva Puma, patrocinadora principal de LaLiga en este ámbito. El objetivo es dotar a estos partidos de una seña de identidad propia que los distinga del resto de la jornada, combinando un rendimiento de vanguardia con una imagen visual única, ideada a medida para reflejar la enorme intensidad y el legado innegable de esta competición de referencia a nivel mundial.

El estreno oficial de este nuevo diseño tendrá lugar sobre el césped del Spotify Camp Nou. Será durante la disputa de la décima jornada de LaLiga EA Sports, en un partido programado para el próximo 25 de octubre a las 21:00 horas. Este primer enfrentamiento liguero de la temporada entre las dos grandes potencias del fútbol español concentrará la atención de millones de espectadores, ofreciendo el mejor escaparate posible para que el nuevo modelo eche a rodar por primera vez en un entorno de máxima exigencia competitiva.

En cuanto a las características estéticas de la pelota, los responsables de su creación han optado por una línea visual que enlaza el pasado con el presente. El modelo combina unas formas muy dinámicas y atrevidas, apoyadas en vivos colores, con unos sutiles gráficos de clara inspiración retro. Mediante esta cuidada presentación visual, el fabricante rinde homenaje a la rica historia y a la legendaria rivalidad histórica entre los dos clubes más laureados de España, consiguiendo unir a la perfección la tradición de este enfrentamiento con las vertientes más modernas de la cultura futbolística actual.

Más allá del aspecto exterior, el balón mantiene intactas las más altas especificaciones técnicas de élite que exige el fútbol profesional al más alto nivel. Su estructura se ha desarrollado mediante una construcción de ocho paneles unidos sin costuras, lo que garantiza una aerodinámica notablemente optimizada y facilita el control del juego. Esta tecnología permite además que la trayectoria de vuelo de la pelota sea ultraestable y precisa, favoreciendo tanto los desplazamientos en largo como los disparos a puerta, elementos fundamentales en un choque de esta magnitud.

Con este tipo de iniciativas comerciales y deportivas, el campeonato busca seguir reforzando su producto estrella a nivel internacional. Disponer de un esférico propio para los dos encuentros de máxima rivalidad supone un aliciente añadido que potencia el atractivo comercial del evento y refuerza el estatus del fútbol español, situándolo a la vanguardia de la innovación técnica y de las estrategias de mercadotecnia aplicadas al deporte de alto rendimiento.