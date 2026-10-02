LALIGA impulsa una herramienta para anticipar los retos de sostenibilidad del fútbol profesional

LaLiga ha puesto a disposición de los clubes una nueva herramienta de autodiagnóstico y análisis que les permitirá conocer su grado de desarrollo en materia de sostenibilidad, gobernanza y gestión responsable, con el objetivo de facilitar su adaptación a un entorno cada vez más exigente y fortalecer su preparación ante los estándares que marcarán el futuro del fútbol europeo.

Según informó LaLiga, la iniciativa forma parte de su compromiso con la mejora continua de la gestión de los clubes profesionales y responde a la creciente relevancia que aspectos como la gobernanza, la transparencia, el impacto social y la sostenibilidad tienen en la industria del deporte.

La herramienta ofrece a los clubes una visión estructurada de su situación actual, permitiéndoles identificar fortalezas, áreas de desarrollo y riesgos potenciales. Asimismo, proporciona una referencia práctica sobre los principales ámbitos de actuación relacionados con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), contribuyendo a la toma de decisiones y a la planificación estratégica de las entidades.

Más allá del cumplimiento normativo, la iniciativa pretende ayudar a los clubes a convertir la sostenibilidad en un factor de competitividad, reputación y generación de valor a largo plazo.

Gobernanza y futuro

"El fútbol profesional afronta un contexto en el que la sostenibilidad y la buena gobernanza ya no son elementos accesorios, sino factores clave para garantizar la solidez y el crecimiento de las organizaciones", explica David Baixauli Soria, director de Sostenibilidad de LaLiga. Añade que el objetivo es "acompañar a los clubes en este proceso, ofreciéndoles herramientas que les permitan anticiparse, mejorar su gestión y seguir reforzando su posición de liderazgo dentro y fuera del terreno de juego".

La nueva herramienta está diseñada para facilitar una aproximación práctica y accesible a estos ámbitos de gestión, permitiendo que clubes con distintos niveles de desarrollo puedan avanzar a su propio ritmo y contar con una referencia común para evaluar su evolución.

Con esta iniciativa, LaLiga continúa reforzando su apuesta por impulsar modelos de gestión cada vez más sólidos, transparentes y sostenibles, contribuyendo al fortalecimiento del conjunto del ecosistema del fútbol profesional español.