Iniesta habla sobre el 'Caso Negreira'

Tras colgar las botas hace dos años, Andrés Iniesta ha empezado una nueva etapa como técnico dirigiendo al Gulf United de Dubái, de la Segunda División de la Liga de los Emiratos Árabes.

El excentrocampista del Barcelona y de la selección española viajó este lunes a la capital catalana para inaugurar 'Iniesta Experiencie: El Juego Interior', un recorrido interactivo por su vida que puede visitarse en el IMAX del Port Vell.

Y aprovechó el acto para repasar, en una entrevista con EFE, la actualidad del Barça y de la Roja y su incipiente carrera en los banquillos.

El hombre que obró el 'milagro' de Stamford Bridge y dio a España su primera Copa del Mundo también dio su opinión sobre el 'caso Negreira', recordando que el Barcelona fue muy superior al Real Madrid en su época como jugador del conjunto azulgrana. "Yo solo puedo hablar de lo que viví en el campo y, en ese sentido, no hay discusión", dijo.

Pregunta: ¿Cómo surge la idea de crear 'Iniesta Experience: El Juego Interior'?

Respuesta: Siempre estamos pensando en cosas que puedan aportar un valor o un buena experiencia a la gente y hacía tiempo que veníamos estudiando la idea de crear algo así.

Más o menos, mi vida pública ya ha sido compartida durante mucho tiempo. Hemos hecho libros, documentales, he expresado todo lo que he vivido en mi carrera, tanto lo más positivo como lo menos, y esto diría que es una forma de llevar al terreno visual y a un nivel mucho más familiar.

P: 'Iniesta Experience' acaba el 10 de enero en el IMAX Port Vell. ¿Le gustaría que se convirtiera en una exposición itinerante o que el espacio se pudiera visitar, por ejemplo, en el Museo del FC Barcelona?

R: Qué mejor lugar que ahí, ¿no? Pero no solo en el Museo del Barcelona, uno de nuestros objetivos es llevarla, por ejemplo, a México. Sería muy bonito que esta misma experiencia pudiese ir moviéndose por todo el mundo, porque al final, me considero un futbolista y una persona universal.

P: 'Iniesta Experience' se ha inaugurado justo donde hace dos años usted anunció su retirada. Entonces ya expresó su deseo de ser entrenador. ¿Cómo le está yendo su primera experiencia en los Emiratos Árabes?

R: En el momento de mi retirada estaba iniciando mi formación y ahora voy a empezar la última fase de este proceso. Y estoy feliz, porque me gusta trabajar en equipo y estar con los jugadores. Es un proyecto donde también hay muchos futbolistas jóvenes y eso es un aliciente bonito y un reto, porque es gente que tiene ganas de aprender y mejorar. Como ya he dicho, estoy feliz y con ganas de evolucionar como técnico.

P: ¿El Iniesta entrenador es muy parecido al Iniesta jugador?

R: Ahí hay una parte que sin duda está muy vinculada, pero ser jugador no es lo mismo que ser entrenador. Cuando eres jugador tú controlas todo lo que depende de ti, pero cuando eres entrenador hay muchas situaciones que tienes que intentar planificar o visualizar. Pero sin duda que esa forma de entender el fútbol, el juego y las situaciones está en mi manera de entrenar.

P: ¿Cómo le gustaría que jugasen sus equipos?

Al final, depende de los jugadores que tengas porque, como se suele decir, el fútbol es de los futbolistas. El entrenador tiene que amoldarse, pero sí es cierto que, por lo que siento que he vivido, me gusta que mis equipos tengan el control del partido.

Esa es la idea, tener el balón y, a partir de ahí, el fútbol es cambiante. No es solo empezar con un 4-3-3 o un 4-4-2, sino que lo importante es entender el juego, y eso solo lo pueden hacer los jugadores. Los que estamos fuera debemos intentar darles esas herramientas para que lo puedan hacer.

P: Ya ha dicho que ahora mismo es un técnico en formación. Pero me imagino que su objetivo es acabar entrenando en la élite europea o quizá al Barça algún día...

No me lo he planteado. El querer ser entrenador viene de hace unos años y, a partir de ahí, sí que tengo la ambición de ser mejor cada día, de evolucionar, pero no tengo una meta concreta.

Eso sí que lo tenía como futbolista, porque mi sueño era ser futbolista profesional, pero ahora como entrenador mi planteamiento es un poco distinto, porque necesito formarme más y el sentir que soy capaz de hacer las cosas. Entonces, me ocupa más tiempo eso que el pensar quiero entrenar aquí o allá.

P: Supongo que desde la distancia sigue al Barça de Flick ¿Qué le parece el juego que está desplegando el equipo?

R: Me parece fantástico y que sigue esa evolución y esa mejoría de los últimos años. Y, por lo menos desde fuera, lo que transmite es muy positivo y muy bueno. Ojalá que lleguen a esos meses finales con opciones de conseguir todos los títulos.

P: De nuevo ha coincido el gran momento de España, con la contribución que ha hecho el Barça al juego de la selección española, como ocurrió en su época. Ahora hay un debate sobre qué generación era mejor, si la suya, la que fue campeona del Mundo en 2010, o la que se acaba de colgar la segunda estrella.

R: Yo creo que comparar generaciones o comparar equipos es difícil, porque al final, son momentos distintos, jugadores distintos y rivales distintos. Al final se limita a una cuestión de gustos y, seguramente, los chicos que hayan visto a esta selección y que no hayan visto jugar a las anteriores, será muy difícil que digan que la nuestra era mejor.

Pero no se trata de ser mejor o peor, sino de que esta España para mí es la mejor selección que existe a día de hoy. Y si repasas las edades de los jugadores de ahora, posiblemente a muchos de ellos aún es les queden, como mínimo, dos Mundiales más. Así que el presente y el futuro es espectacular y yo estoy feliz de ver esta selección, cómo juega y lo que transmite.

P: Y en pocas semanas, se decide el Balón de Oro. ¿Cree que haber ganado el Mundial debe pesar en la elección?

R: A mí me gustaría que fuese un jugador español. Y ojalá sea así, por lo que ha pasado este año. Si me preguntas mi opinión, es esa, pero yo soy de los que piensa que el ganador siempre es justo, más allá de los gustos que podamos tener.

P: Muchos dicen que si lo que de verdad premia el Balón de Oro es al mejor jugador, siempre lo tendría que ganar Leo Messi. Por cierto, que este martes se retirá de la selección. ¿Quiere decirle algo?

R: Yo ya se lo he dicho a él muchas veces. Creo que hemos sido unos afortunados, y más los que hemos podido compartir cosas con él, por haber vivido en esta época futbolística de Leo. Deja la selección, pero sigue jugando, o sea que esto todavía no se ha acabado y, como siempre, quiero desearle lo mejor.

P: Le tengo que preguntar por el 'caso Negreira'. El Real Madrid ha pedido a la UEFA que sancione al Barça y le quiten todos los títulos que conquistó durante esa época. Usted ganó unos cuantos...

R: Yo ya tengo las réplicas hechas, así que sería complicado (sonríe). Pero bueno, yo solo puedo hablar de lo que viví en el campo, en el terreno de juego a nivel deportivo, y eso está ahí.

Lo que puedo decir es que fuimos un equipo superior en muchas competiciones y que lo disfruté, que lo disfruté mucho. En ese sentido, no hay discusión.