Mbappé decepciona al madridismo y responde mofándose de Radio Marca

Kylian Mbappé está en el centro de la diana por su insólita actitud. Tras lesionarse con Francia y dejar la concentración, al delantero galo se le ha visto desconectando junto a su pareja Ester Expósito y haciendo un poco de ciclismo, justo después de que el entrenador del equipo, José Mourinho, diera un discurso sobre la necesidad de que los jugadores del Real Madrid sean 24 horas jugadores del Madrid y de hecho puso de ejemplo el de andar en bicicleta por el hecho de que puedes caerte y lesionarte.

Mbappé, que tiene actitudes retadoras y que parece que le importa mucho más su propio trasero que el colectivo -sus entrevistas para venderse de cara al Balón de Oro tras perder el derbi fueron dantescas-, se ha quitado definitivamente la careta y no engaña a nadie. Cada vez son menos los madridistas que defienden a un jugador con unas actitudes que dejan mucho que desear en cuanto a profesionalidad se refiere.

Otra de las ácidas críticas que ha recibido el astro galo ha sido a raíz de la información de Radio Marca en la que se asegura que el delantero se enfadó con el Real Madrid porque "en la semana del derbi, Mbappé pide al club un esfuerzo y que haga una campaña a favor de su Balón de Oro, que es lo que a él le interesa. El club no cede. Ya me cuadra la actitud de Mbappé en el campo en ese derbi. Es un enfado que tuvo", dijo Javier Tintó, que añadió: "luego, al parecer, a Zidane también le pide ese esfuerzo. Zidane obviamente no puede hacerlo porque está también Dembélé en este tema y de ahí, todo lo que ha pasado es lamentable".

Mbappé ha decidido responder a esta información. Lo hizo en Instagram, con una respuesta a la publicación de Radio Marca en la que se reproducían las palabras sobre él. "Sí, pues sí, y me enfadé con mi tía abuela también", acompañada de emojis de caritas riéndose.