La loca historia que circula por redes: ¿Hará el Madrid una prueba de ADN a Vinicius para saber si es él en realidad?

En las últimas horas, las redes sociales han estallado con una de las noticias más extravagantes de la temporada: la supuesta orden del Real Madrid para realizarle un examen de compatibilidad genética a su estrella, Vinícius Júnior, para certificar que se trata del jugador real y no de un impostor.

El origen del bulo en redes sociales

La ola de desinformación comenzó a hacerse una bola en plataformas de vídeo corto, donde varios creadores de contenido se hicieron eco de una teoría de conspiración nacida en foros de internet. El pobre rendimiento del extremo desde que decidió hacerse la cirugía —y pequeños cambios en la disposición de sus tatuajes y rasgos faciales— habrían levantado sospechas en los despachos de la directiva madridista.

Algo que, como ha podido confirmar de primera mano Libertad Digital del propio Real Madrid, es completamente falso. En el Madrid alucinan con las teorías de la conspiración que tienen que ver con su estrella.

La realidad detrás de su cambio físico responde únicamente a una armonización facial estética convencional a la que el jugador se sometió de forma privada, algo común entre figuras públicas y atletas de élite.

Oyen campanas… y no saben dónde

El rumor, además, tergiversa un acontecimiento real ocurrido anteriormente. En una campaña oficial titulada Raíces Doradas, impulsada por la Confederación Brasileña de Fútbol, el futbolista recibió un certificado oficial antes de un encuentro internacional que demostraba que sus ancestros pertenecen a la etnia Tikar, en Camerún. Aquella prueba, que buscaba enaltecer el orgullo y la resistencia de la comunidad afrobrasileña, nada tuvo que ver con procesos judiciales ni dudas sobre su identidad civil.

En el Madrid lo único que esperan es que el verdadero Vinicius —en cuanto a nivel se refiere— aparezca de una vez por todas.