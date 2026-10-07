La pareja de Lamine Yamal, Inés García, está dando mucho que hablar en las redes sociales. La influencer de 21 años, que dejó a su novio por el extremo del FC Barcelona, nació en Talavera de la Reina y en este 2026, a pesar de los múltiples rumores de crisis, ha consolidado su relación con el internacional español. Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y exestudiante de Relaciones Internacionales, Inés ya desarrollaba una trayectoria activa en el ámbito de la moda, la belleza y el estilo de vida antes de que su relación sentimental saltara a la luz pública.

La pareja oficializó su romance en mayo de 2026 durante las celebraciones de los títulos del FC Barcelona y, desde entonces, el crecimiento de García en plataformas como Instagram y TikTok ha sido exponencial, acumulando millones de seguidores y colaborando con importantes firmas internacionales de cosmética y alta costura.

La exposición mediática a la que se expone Inés como novia de Lamine Yamal ha destapado su gusto político y ha saltado la sorpresa. El estatus de personaje público ha provocado que múltiples usuarios de redes sociales analicen de forma pormenorizada la actividad histórica de Inés García en internet. El trabajo de los espías digitales ha arrojado unos sorprendentes resultados: la creadora de contenido seguía o interactuaba con cuentas vinculadas a Vox y a Vito Quiles.

Lamines girlfriend liking right wing posts💀💀💀💀💀💀💀💀💀who would've guessed pic.twitter.com/7uqA55wJKK — Mire 🇵🇱🇧🇬 (@ripfedri) October 5, 2026

Lamine Yamal we need a conversation son pic.twitter.com/pb0DH7uzlP — 🥷🏼 (@killeures) October 5, 2026

🚨 GROSSE POLÉMIQUE EN ESPAGNE !! La petite amie de Lamine Yamal, Inès Garcia, fait polémique après avoir reposté un TikTok favorable à VOX, un parti d'extrême droite espagnol connu pour ses positions très dures sur l'immigration et souvent accusé de stigmatiser les musulmans 😳… pic.twitter.com/YWWeJOWv91 — La Twitchance (@LaTwitchance) May 29, 2026

La reacción general ha sido la de asombro por la evidente contradicción ideológica que se percibe entre el ADN político de Vox y Vito con los orígenes familiares e identidad de Lamine Yamal - y es que el propio padre de Lamine, Mounir Nasraoui, fue condenado en junio de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró tras protagonizar un altercado contra una carpa del partido político Vox-.

Ante el revuelo generalizado -incluso se ha relacionado al propio hermano de Inés con los ultras del Talavera- la novia de Lamine ha decidido dar la callada por respuesta. ¿Cómo le habrán sentado a su suegro sus gustos políticos?