Las notas de octubre: así les ha ido a los 16 internacionales del Real Madrid con sus selecciones

El Real Madrid cierra el parón de selecciones con un reparto desigual de beneficios y costes: actuaciones que refuerzan candidaturas, futbolistas con escaso protagonismo, cargas de minutos muy distintas y dos lesiones que interrumpieron la actividad de sus internacionales franceses, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté. Antes de recibir al Villarreal este sábado, José Mourinho reúne a una plantilla que regresa con diferentes lecturas.

La reincorporación a los entrenamientos de los 16 internacionales todavía no se ha completado. Lo hará este jueves, cuando Bellingham y Trent, únicos ausentes el día anterior, vuelvan a ponerse a las órdenes de Mourinho. Con la incorporación de los ingleses, el balance reúne a dieciséis futbolistas, incluidos los representantes de las categorías inferiores españolas.

1. Marc Cucurella: continuidad en una selección ganadora

Sumó 270 minutos: completó el duelo con Inglaterra y los dos partidos contra Croacia, y descansó ante Chequia. Mantiene su peso en una selección que ganó sus cuatro encuentros y aseguró los cuartos de final de la Liga de Naciones. Regresa con continuidad y una carga considerable de kilómetros en sus piernas.

2. Dean Huijsen: un parón de poco recorrido

Disputó 90 minutos, todos en el primer partido contra Croacia. No participó en los otros tres compromisos de España. Vuelve con poca carga competitiva, pero sin ganar continuidad. Su sanción por la expulsión en el derbi le impide jugar contra el Villarreal.

3. Carlos Espí: goles y reconocimiento

Sus 106 minutos con la sub-21 dejaron cinco goles y dos asistencias contra San Marino, en una goleada cuyo análisis exige considerar la debilidad del rival. La posterior convocatoria con la absoluta, aunque sin debut, amplió el reconocimiento a su arranque de temporada, que, curiosamente, en el Real Madrid, apenas acumula 26 minutos en Liga exprimidos con acierto: suma dos tantos, uno cada 13 minutos.

4. Thiago Pitarch: recuperación del ritmo competitivo

Disputó 45 minutos con la sub-20 frente a México y abrió el marcador del 2-0 con un disparo de zurda desde fuera del área. Aprovechó para añadir buenas sensaciones a su progresiva recuperación de ritmo competitivo que inició con un choque frente al Alcorcón con el filial del Real Madrid y con otro frente al Atlético de Madrid B en un derbi de cantera.

5. Jude Bellingham: producción y esfuerzo

Un gol y cuatro asistencias en 272 minutos resumen uno de los mejores balances del grupo. Fue especialmente decisivo en el 0-7 contra Croacia, con un tanto y tres pases de gol. Regresa reforzado, aunque también entre los internacionales con más minutos. Sin duda, el jugador del Real Madrid más aplaudido entre todos los internacionales.

6. Trent Alexander-Arnold: una aportación concreta

Jugó 180 minutos, correspondientes a los dos partidos completos contra Chequia, y asistió en el triunfo de Praga. No participó ante España ni Croacia. Completó su ventana internacional con aportación ofensiva y una carga contenida dentro del exigente calendario de cuatro encuentros.

7. Eduardo Camavinga: mejores sensaciones con Francia

Acumuló 205 minutos repartidos entre los cuatro encuentros, con dos titularidades ante Bélgica. Cerró el parón con una actuación convincente en el 4-1 de Saint-Denis. Encuentra continuidad y argumentos para reclamar oportunidades.

8. Kylian Mbappé: un triunfo, una lesión y la polémica de la bicicleta

Marcó el gol de la victoria de Francia ante Turquía en el primer partido, pero salió en el minuto 59 por molestias en la rodilla izquierda y abandonó la concentración. Su actividad internacional quedó reducida a ese encuentro. Después, protagonizó una polémica que no gustó a un sector del madridismo: publicó un vídeo en el que aparecía montando en bicicleta diez días después de que Mourinho, en un podcast, advirtiera de los riesgos que entraña esa práctica para los futbolistas profesionales. Este miércoles, volvió a ejercitarse con el grupo y parece haber superado su lesión.

9. Ibrahima Konaté: el contratiempo sin minutos

Se lesionó durante un entrenamiento con Francia y fue desconvocado antes de jugar. El club confirmó una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Su regreso al trabajo con el grupo mejora el panorama, pero el parón le dejó un coste físico.

10. Denzel Dumfries: el más utilizado

Fue titular en los cuatro partidos de Países Bajos y acumuló 350 minutos de los 360 posibles. Su selección no perdió y él destacó en la reacción ante Grecia, con dos goles anulados por fueras de juego milimétricos. Regresa consolidado, con el mayor volumen de competición del grupo.

11. Arda Güler: rendimiento entre derrotas

Completó tres partidos, 270 minutos, y se perdió el cuarto por acumulación de amarillas. Turquía perdió los tres encuentros que disputó, aunque su aportación individual fue más positiva: ante Bélgica produjo cinco pases clave y completó cinco regates. Resultados y rendimiento ofrecen lecturas diferentes.

12. Bernardo Silva: participación testimonial

Apenas sumó seis minutos reglamentarios en los cuatro triunfos de Portugal. No jugó contra Gales ni Dinamarca y apareció en los tramos finales de los dos duelos con Noruega. Su regreso ofrece descanso competitivo, aunque poco protagonismo durante la concentración.

13. Brahim Díaz: un gol con carga reducida

Acumuló 95 minutos con Marruecos. No participó ante Gabón, marcó el primer tanto contra Lesoto y salió en la segunda mitad frente a Mali. Un balance positivo y una carga contenida para volver a competir por oportunidades en el ataque madridista.

14. Yan Diomandé: influencia creciente

Disputó 210 minutos con Costa de Marfil. Destacó en las victorias frente a Ghana y Somalia y agitó el ataque desde el banquillo ante Camerún, aunque no evitó la derrota. Sin goles ni asistencias, sus actuaciones aportaron argumentos para tener más protagonismo con Mourinho.

15. Vinicius: las dudas continúan

Fue titular en los tres amistosos de Brasil y sumó 191 minutos. Marcó de penalti en el segundo encuentro contra Australia, pero la gira no consolidó una recuperación de su mejor versión. Regresa con dudas de rendimiento y el añadido de los desplazamientos por Australia e India.

16. Endrick: minutos para ganar ritmo

Disputó 139 minutos en los tres amistosos brasileños y dio una asistencia en el segundo contra Australia. No marcó, pero encontró participación para mantener el ritmo competitivo. Su balance deja una contribución puntual y oportunidades de juego antes de volver a pelear por tener un hueco en el once del Real Madrid.