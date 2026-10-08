¿Por qué no se cierra el fichaje de Carvajal por el Getafe?

El mundo del fútbol se llevó una grata sorpresa con el anuncio del posible fichaje de Dani Carvajal por el Getafe. Volver a ver competir a un titán como el internacional español en nuestra Liga es de celebrar. Además, juntar a un tipo tan competitivo como el 'Jabalí' de Leganés con un entrenador tan exigente como Bordalás tiene pinta de conexión perfecta.

Cuando todo parecía encauzado para que el fichaje se hiciera realidad, el asunto ha dado un giro de 180 grados que hace que se complique bastante su incorporación al conjunto azulón.

🚨🔵 Ángel Torre sobre el posible fichaje de Carvajal por el Getafe: "¿Pero qué OK? No me han dicho nada. No hay stand by que valga, no es posible hacerlo". pic.twitter.com/atm3vIXzqR — Sp_ | Getafe (@Sp_Getafe) October 7, 2026

¿Cuál es el problema?

En realidad hay dos contratiempos que ahora mismo hacen peligrar la operación. Uno es el fair play financiero de La Liga. Javier Tebas no da el visto bueno a las cifras del contrato presentado por el Getafe. El motivo no es otro que el bajo salario que habría aceptado cobrar el lateral de Leganés en un conjunto madrileño que tiene muy poco espacio salarial disponible.

El segundo es la condición que ha puesto Carvajal para bajarse tanto el sueldo. Y es una condición en forma de cláusula innegociable en su contrato. Una cláusula que tiene que ver con su futuro y que responde al hecho de que, si un equipo, en el próximo mercado de invierno, viene a por él y le interesa la oferta, puede marcharse.

Es decir, que podría llegar a firmar un contrato, si todas las partes están de acuerdo, en el cual existiría la posibilidad de que el jugador y el Getafe solo mantuvieran su unión durante tres meses, que son los que restan para que se abra la próxima ventana. Esta condición impuesta por Dani no termina de convencer al equipo que preside Ángel Torres al considerar que a Carvajal, al llevar tanto tiempo sin competir, le costará bastante coger ritmo y que una vez que lo coja que se pueda ir gratis a otro equipo sería un palo tremendo.

Veremos cómo evolucionan las negociaciones -tanto del Getafe con el jugador como del conjunto azulón con La Liga- en las próximas horas, pero ahora mismo el acuerdo está lejano.