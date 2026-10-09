La gran duda de Mourinho para el duelo ante el Villarreal

El Real Madrid completó la quinta sesión de entrenamiento de la semana, la segunda después del regreso de los internacionales, con la duda de Fede Valverde y la certeza de Kylian Mbappé de cara al encuentro del sábado frente al Villarreal (21:00 horas CEST).

Los jugadores que estuvieron convocados por sus selecciones durante el parón regresaron entre el martes y el jueves, con los brasileños Vinícius y Endrick, el marroquí Brahim y el neerlandés Dumfries primero y con los ingleses Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold en último lugar.

Después de un primer momento de activación y rondos, abierto a la prensa, los jugadores completaron una fase táctica, ejercicios de presión y posesión, partidos en campos de dimensiones reducidas y disparos a portería.

Kylian Mbappé volvió a entrenar con el resto de sus compañeros, como lleva haciendo desde la sesión del miércoles. El delantero había tenido que abandonar la convocatoria de Francia tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. José Mourinho anunció que será titular el sábado: "Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid".

El técnico portugués también confirmó la ausencia de Éder Militao, a pesar de que durante la ventana FIFA ha entrenado con el grupo y lo hizo de nuevo este viernes. "Militao no va a estar, pero, viéndolo entrenar, si uno no sabe la historia clínica, lo mete a jugar mañana. Yo sabía que era bueno, pero es todavía mejor. No va a estar mañana, en Roma ni con el Sevilla, necesita un par de semanas porque la historia clínica es muy pesada y hay que tener un poco de cuidado", apuntó.

Mourinho confesó cuál es la gran duda de la convocatoria madridista: "Fede es la duda, Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy. Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana". El uruguayo, que entrenó también con sus compañeros, sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo durante el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado 20 de septiembre.

Raúl Asencio continúa su proceso de recuperación al margen. Ferland Mendy, que había aparecido en Valdebebas intermitentemente en solitario en el parón, entrenó por primera vez con el grupo durante parte de la sesión, y el brasileño Rodrygo se acerca al momento de su regreso, aunque Mourinho reconoció que está "más lejos" que el del lateral francés y no participó en el entrenamiento.

El Real Madrid vuelve a la competición el sábado 10 de octubre (21:00 horas), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal para la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder.