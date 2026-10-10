El Real Madrid recibe al Villarreal en el Bernabéu: fecha, hora y dónde se puede ver

El Real Madrid y el Villarreal CF retoman el campeonato de LaLiga EA Sports este sábado 10 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la octava jornada del torneo. El encuentro se transmitirá en directo por televisión a través de los canales Movistar Plus+ (incluyendo M+ LaLiga y su señal HDR) y Orange TV.

El equipo entrenado por José Mourinho llega a esta cita situado en la cuarta posición de la clasificación general con 15 puntos, acumulando un balance de cinco victorias y dos derrotas en los siete partidos disputados hasta el momento. Tras caer en dos ocasiones durante el arranque liguero y quedar a seis puntos del FC Barcelona, actual líder del campeonato, el conjunto madrileño afronta el choque con la necesidad de ganar para evitar alejarse de la cabeza de la tabla. Como local, el Real Madrid mantiene un registro impecable esta temporada al haber logrado la victoria en los tres encuentros jugados en su estadio, donde suma 18 goles a favor y 8 en contra en el cómputo global.

Por su parte, el Villarreal CF ocupa la novena plaza de la tabla con 8 puntos, fruto de un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas, con 13 goles anotados y 12 encajados. El conjunto dirigido por Íñigo Pérez acude al feudo madridista tras romper una racha negativa de cinco partidos sin ganar —dos empates y tres derrotas consecutivas— gracias a dos triunfos logrados en los compromisos inmediatamente anteriores al parón de selecciones, disputados frente al Levante y el Málaga. Fuera de su estadio, el equipo castellonense registra una victoria como visitante (1-3 ante el Málaga), un empate y una derrota (1-0 ante el Alavés), situándose a tres puntos de la zona de acceso a competiciones europeas.

Tras la disputa de este choque de la octava jornada, la agenda de ambos clubes continuará en las siguientes semanas con los enfrentamientos del Real Madrid ante el Sevilla y el FC Barcelona, mientras que el Villarreal CF se medirá posteriormente al Elche y al Valencia.