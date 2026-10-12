Batalla campal entre ultras del Levante y el Sevilla en los aledaños del Ciudad de Valencia

La violencia se adelantó al fútbol en Valencia. Decenas de ultras del Levante y del Sevilla se han enfrentado este lunes al mediodía en las inmediaciones del estadio Ciudad de Valencia, horas antes del partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports que ambos equipos disputan esta noche, a partir de las 21:00 horas.

Según la información de la agencia EFE, en la pelea participaron alrededor de medio centenar de seguidores radicales de cada equipo. Algunos aficionados del Levante, vestidos de negro y con el rostro cubierto, acudieron a una calle próxima al estadio donde se encontraban ultras sevillistas. Muchos de estos también vestían de oscuro y llevaban capuchas o pasamontañas.

Sillas, botellas y palos

La pelea duró apenas unos minutos, pero dejó escenas de gran tensión en las calles cercanas al campo. Los grupos se lanzaron sillas y botellas, mientras que algunos de los implicados llevaban palos. La televisión pública valenciana À Punt ha informado del uso de material pirotécnico y de daños menores en la zona, donde los enfrentamientos provocaron carreras y alarma entre quienes se encontraban en los bares próximos al estadio.

🚨Greus enfrontaments als voltants de l'estadi Ciutat de València entre ultres del @LevanteUD i del @SevillaFC en la prèvia del partit. 👉https://t.co/FPXMlT3GWZ pic.twitter.com/vw9jPkGyut — À Punt Esports (@apuntesports) October 12, 2026

Varias furgonetas de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos minutos más tarde, aunque los participantes ya se habían marchado. El partido, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga, continúa previsto para esta noche en el Ciudad de Valencia.