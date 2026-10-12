Desarticulan el grupo criminal que desvalijó la casa de varios futbolistas en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Gavà (Barcelona) un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios de personas con una "elevada proyección pública", como futbolistas, en varios municipios de Cataluña desde inicios de 2025, según ha informado la policía catalana este lunes.

La operación, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre, culminó con la detención de dos hombres, de 58 y 42 años, y una mujer de 46, a quienes se les vincula con al menos ocho hechos cometidos en las localidades de Castelldefels (2), El Papiol, Sant Vicenç de Montalt, Cubelles, Peralada, Sant Pere de Ribes y Agullana.

Según ha informado La Vanguardia y han confirmado fuentes policiales, el caso más destacado fue el robo al portero del FC Barcelona Joan García, cuando el pasado 10 de enero dos individuos accedieron a la vivienda que comparte con su pareja en un municipio del Baix Llobregat (Barcelona).

Los investigadores también atribuyen al mismo grupo labores de vigilancia y los preparativos para asaltar el domicilio de su compañero de equipo Jules Koundé, aunque finalmente la operación no fue ejecutada.

Dos de los tres detenidos pasaron a disposición judicial al día siguiente de sus detenciones. Entre los tres, suman más de una treintena de antecedentes, muchos de ellos por delitos contra el patrimonio.

Posibles casos fuera de Cataluña

La investigación se inició a raíz de la coincidencia en la forma de actuar en distintos robos cometidos por varios puntos del territorio catalán, que mostraban similitudes en los objetivos seleccionados y los medios empleados, y que iban dirigidos a domicilios de personas con una "elevada proyección pública".

De esta forma, los investigadores identificaron a un grupo estable que se desplazaba habitualmente con vehículos de alquiler y que realizaba vigilancias previas para analizar los movimientos de las víctimas y las características de los domicilios antes de actuar.

Las conexiones detectadas con otros procedimientos y la movilidad de los investigados hacen pensar que podrían estar relacionados con otros robos en domicilios cometidos en distintos puntos de España, por lo que la investigación sigue abierta y no se descarta el esclarecimiento de nuevos hechos delictivos.