El Getafe ultima el fichaje de Dani Parejo

El Getafe valora la posibilidad de incorporar a Dani Parejo para reforzar el centro del campo. El nombre del futbolista de Coslada, de 37 años, ha ganado protagonismo este lunes en varias informaciones, aunque el fichaje todavía no está cerrado ni existe confirmación oficial por parte del club del sur de Madrid.

Parejo conoce bien la entidad azulona, pues vistió su camiseta entre 2009 y 2011 antes de marcharse al Valencia (2011-2020). Tras finalizar su etapa en el Villarreal, donde ha militado las seis últimas temporadas, el centrocampista se encuentra libre actualmente, de modo que podría llegar sin que el Getafe tenga que pagar un traspaso. Su experiencia en LaLiga y su capacidad para organizar el juego encajarían en la búsqueda de un perfil con recorrido para la medular del conjunto que entrena José Bordalás.

Las últimas informaciones aseguran que el club se encuentra en conversaciones avanzadas con el jugador y el periódico Sport va más allá al señalar que sólo faltaría llegar a un acuerdo con LaLiga para el fair play y hacer oficial el fichaje de Dani Parejo. Por el momento no se han hecho públicos ni los términos del contrato ni los pasos finales de la negociación.

El interés por Parejo coincide con las gestiones del Getafe en torno a Dani Carvajal, otro futbolista veterano (cumplirá 35 años en enero) cuyo posible fichaje ha ocupado la actualidad del club. En el caso del centrocampista, habrá que esperar para saber si el sondeo se transforma en una oferta concreta. De confirmarse, Parejo regresaría así al Coliseum quince años después de su salida.