El Real Madrid, como ha podido saber Libertad Digital de fuentes de la cúpula del club, ha dejado encarrilada la renovación de Thibaut Courtois, asegurando la continuidad del mejor portero del mundo. Ambas partes han alcanzado un principio de acuerdo para extender el contrato del guardameta belga.

El vínculo actual de Courtois con la entidad blanca expira en junio de 2027. Con este nuevo acuerdo preliminar, la relación contractual se prolongará por una temporada adicional, hasta el 30 de junio de 2028. De este modo, el portero alcanzará una década defendiendo el arco madridista y se mantendrá al máximo nivel competitivo hasta los 36 años.

Pese a la política habitual del club de renovar año a año a mayores de 30, el rendimiento del belga —a sus 34 años— justifica hacer una excepción y dejar cerrada la ampliación anticipada.

Courtois ha descartado ofertas económicamente superiores de otros mercados lucrativos con el firme deseo de continuar y, eventualmente, retirarse en el Santiago Bernabéu.

Con los documentos listos para su posterior firma e intercambio oficial en los próximos días, el Real Madrid blinda a su gran muro.