Insólito: un socavón detiene un partido de la Regional de Castilla y León y lo reparan con hormigón en pleno directo

El fútbol modesto español ha vuelto a dejar una de las imágenes más surrealistas del año. Durante el encuentro de la Primera División Regional de Aficionados entre la Cultural Deportiva Cebrereña y el CD Astudillo, disputado en el estadio El Mancho Ángel Sastre de Cebreros (Ávila), el juego tuvo que detenerse por completo tras la inesperada aparición de un socavón de gran profundidad en mitad del césped.

Esto ha pasado en la regional castellano leonesa. En medio del partido sale un sacavón y hasta. Digno de @ElDiaDespues pic.twitter.com/SSCjmGZ1qo — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) October 11, 2026

El codo como medidor de peligro

La alarma saltó al inicio de la segunda mitad cuando un jugador del Astudillo advirtió al colegiado sobre un agujero en el terreno de juego. Para demostrar la gravedad del asunto, uno de los futbolistas introdujo su brazo en el agujero, hundiéndose prácticamente hasta el codo —algunos testigos afirman que casi hasta el hombro— sin llegar a tocar el fondo.

Ante la incredulidad del cuerpo arbitral y el riesgo evidente de una grave lesión, el partido se detuvo de inmediato durante más de 15 minutos.

Un albañil al rescate y un carretillo de hormigón

Lejos de dar el partido por suspendido, el club local activó un plan de contingencia digno de una obra civil. El entrenador de la Cebrereña, Pepe García, no dudó en saltar al césped empujando un carretillo cargado con cascotes, bloques y masa de hormigón.

La fortuna se alineó con los abulenses, ya que uno de los jugadores locales es profesional de la construcción. El futbolista cogió las riendas de la situación y, de manera improvisada, comenzó a rellenar la fosa y a aplanar la superficie ante la atenta mirada de rivales y aficionados. El insólito momento fue captado por las cámaras de televisión de La 8 Ávila, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales.

Una vez fraguada mínimamente la zona y tras comprobar que el terreno era practicable, el árbitro autorizó la reanudación del partido. El esfuerzo de la cuadrilla improvisada tuvo recompensa para la Cebrereña, que terminó llevándose la victoria por 1-0 gracias a un gol agónico en el tiempo de descuento, cerrando así una de las jornadas más extrañas e inolvidables en la historia del fútbol castellano y leonés.