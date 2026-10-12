Joan Gaspart arremete contra Messi: "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado"

Joan Gaspart ha elevado el tono al hablar de Leo Messi. En el pódcast Solo para Culés TV, el expresidente azulgrana pidió al argentino que no olvide la dimensión del club y le lanzó una advertencia: "El Barça está por encima suyo, que vaya con cuidado".

Gaspart reconoció que habla desde "el amor histórico" que siente por Messi, a quien fichó el Barcelona cuando tenía 13 años y él presidía la entidad. Pero el afecto no rebajó la dureza del mensaje: "¿Quién se ha creído?", añadió durante la conversación.

Le exige una despedida ante la afición

El motivo de su enfado es la despedida que el Barça todavía no ha organizado para su gran leyenda. Gaspart sostuvo que Messi debería volver al Camp Nou para decir adiós a los seguidores, con independencia de quién ocupe la presidencia del club.

"Llegará un día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no ponga ni la más mínima pega en venir al Barça a despedirse de la afición", afirmó. Y fue más allá al referirse a la posibilidad de que el homenaje dependiera de la presencia de Joan Laporta: si el argentino acudiera cuando el actual presidente ya no estuviera en el cargo, Gaspart dijo que él no asistiría.

"El mejor del mundo"… pero gracias al Barça

El expresidente combinó las críticas con elogios al futbolista. Calificó a Messi como "el mejor del mundo" y sostuvo que parte de su grandeza también se debe al Barcelona. "Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte por el Barça", señaló.

Gaspart también contó que preguntó a sus bisnietos qué nombre querían para una camiseta azulgrana. Según su relato, eligieron el de Lamine Yamal; al preguntarles por Messi, uno de ellos respondió: "¿Quién es el otro?". La anécdota le sirvió para insistir en que el club está por encima de cualquier jugador.