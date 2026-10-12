Ramis, fulminado: deja de ser entrenador de un Osasuna que confía en un viejo conocido

Bombazo en Pamplona. Ha caído el primer entrenador en Primera División. Luis Miguel Ramis deja de ser entrenador de Osasuna.

La decisión se adoptó este lunes por la mañana en una reunión de la junta directiva, en la que se refrendó el criterio de la dirección deportiva. Osasuna, que es 16º con 8 puntos, tres por encima del descenso, no terminaba de carburar en este inicio de temporada. Las dudas con el juego del equipo y los últimos resultados -este domingo perdió 5-2 frente al Betis- no hicieron más que echar más leña al fuego. Parte de la plantilla no confiaba en el entrenador y la directiva ha decidido decir basta. Lo sorprendente de la decisión es que se produzca después del largo parón.

También finalizarán su etapa en la entidad los miembros de su equipo de trabajo José Manuel Gil, Iván Madroño, Miguel Ángel Fernández y José Fajardo.

El sustituto, un viejo conocido

El Osasuna ya tiene decidido el sustituto de Ramis. Será un viejo conocido de la afición rojilla: un Jagoba Arrasate que regresa a la que considera su casa -ya dirigió a los navarros entre 2018 y 2024- después del acuerdo alcanzado con la entidad hasta el 30 de junio de 2029.

De esta forma, el segundo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club retorna a la entidad rojilla para suscribir una vinculación para lo que resta de curso y dos temporadas más.