Vinícius y Virginia Fonseca rompen su relación de forma definitiva

Según han confirmado portavoces de la creadora de contenido a diversos medios de comunicación brasileños, la separación se ha producido de mutuo acuerdo, alegando que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente entendieron que no debían seguir juntos como pareja. En estos momentos, Virginia Fonseca se encuentra de viaje en Miami junto a sus tres hijos, manteniéndose al margen de las especulaciones.

Por su parte, el delantero del Real Madrid tampoco ha emitido ningún comunicado formal en sus redes sociales, aunque la noticia coincide con un fin de semana complicado en lo deportivo tras su polémica expulsión frente al Villarreal.

A pesar del hermetismo inicial de los protagonistas, las alarmas entre sus millones de seguidores se encendieron cuando la empresaria publicó una elocuente reflexión motivacional en su perfil de Instagram. En dicho texto, Virginia expresaba firmemente su intención de "apartarse de lo que le hacía daño", haciendo hincapié en alejarse de las "energías negativas" y denunciando una clara "falta de reciprocidad".

La historia de amor entre el futbolista y la estrella digital, dueña del imperio cosmético WePink, comenzó el año pasado y ha estado expuesta continuamente al foco mediático: en mayo la pareja sufrió un fuerte parón en su relación antes del Mundial, motivado por rumores de infidelidad que llevaron al jugador a pedir disculpas públicamente.

La reconciliación tuvo lugar en pleno periodo estival y ambos compartieron unas geniales vacaciones. Su unión parecía totalmente consolidada tras dejarse ver juntos con gran complicidad en el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid y presumir públicamente de sus alianzas de compromiso.

El nefasto inicio de temporada de Vinicius junto a las imágenes de la casa del brasileño llenas de gente del entorno de Virginia pusieron en la picota una relación que ahora parece que llega definitivamente a su fin. Y es que esta nueva crisis parece poner el punto final definitivo a una de las relaciones más seguidas y comentadas del panorama internacional.