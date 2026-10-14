Las dos características de Carvajal que sorprenden a Bordalás

José Bordalás, entrenador del Getafe, destacó este miércoles la humildad y sencillez de Dani Carvajal, último fichaje del conjunto azulón, y aseguró que el exjugador del Real Madrid se ha incorporado al equipo con una gran ilusión y con la intención de aportar su experiencia al equipo.

"Lo hemos recibido con los brazos abiertos. Getafe es una familia y viene con mucha ilusión. Nos ha sorprendido su humildad y sencillez y nos va a aportar muchísimo. Es un gran profesional", declaró durante la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga Conferencia contra el Universitatea Craiova.

El técnico azulón valoró positivamente la llegada del lateral derecho, que se incorpora a la plantilla después de una larga trayectoria en el Real Madrid, club con el que conquistó numerosos títulos nacionales e internacionales.

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Su incorporación también ha sido del agrado para los jugadores del Getafe. Mario Martín, que coincidió con Carvajal durante su etapa en el conjunto madridista, también valoró positivamente la llegada del exjugador madridista.

"Lo he tenido en la cantera del Madrid y le hemos recibido fenomenal. Ha hecho mucha ilusión a la plantilla su fichaje. Su liderazgo lo va a demostrar en el Getafe", afirmó en la misma rueda de prensa.

Carvajal no podrá participar este jueves en el encuentro europeo contra el Universitatea Craiova al no estar inscrito en la lista del Getafe para la competición continental.