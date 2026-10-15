Detenidos en Ceuta 40 inmigrantes que querían llegar a la Península con documentación de otras personas

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a 45 personas, de las cuales 40 son inmigrantes irregulares que pretendían embarcar hacia la Península utilizando documentación de identidad de terceras personas. Las otras cinco personas restantes fueron arrestadas por proporcionarles de forma fraudulenta dichos documentos.

La investigación policial comenzó en los controles documentales del Puerto de Ceuta. Los agentes detectaron que los rasgos físicos de varios viajeros que intentaban subir a los ferris con destino a Algeciras (Cádiz) no coincidían con las fotografías de los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) o pasaportes presentados.

Tras realizar las verificaciones, la Policía Nacional constató que las identificaciones pertenecían en su mayoría a ciudadanos de países del espacio europeo. Los migrantes en situación irregular llegaban a pagar hasta 6.000 euros por hacerse con esta documentación ajena.

Los investigadores descubrieron que una misma documentación era utilizada de manera reiterada por distintas personas en diferentes viajes hacia la Península. Este patrón, sumado al incremento de denuncias por sustracción o extravío de DNI en la Ciudad Autónoma, ha permitido a la Policía identificar indicios claros sobre la existencia de redes criminales dedicadas a la inmigración irregular.

Debido a estos hechos, la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de control en el puerto de Ceuta con agentes especializados de la Oficina Central de Operativa Documental, conocidos como el Punto Atenas. Esta unidad de la UCRIF se encarga de resolver consultas rápidas sobre documentos de dudosa autenticidad y emitir informes técnicos digitales de forma inmediata para incorporarlos a las diligencias judiciales.

La operación se mantiene coordinada con diferentes plantillas de la costa andaluza, los servicios centrales y la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes.