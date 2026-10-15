La Policía Nacional otorga un reconocimiento a LALIGA por la implantación del Protocolo Violeta en los estadios

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional ha reconocido este miércoles al departamento de Emergencias de LALIGA por su colaboración en el desarrollo del Protocolo-Guía Violeta, un modelo de prevención y actuación ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso que ya está implantado en los estadios del fútbol profesional.

El reconocimiento, entregado por el comisario general de Policía Judicial en el Complejo Policial de Canillas, pone en valor el trabajo conjunto entre LALIGA y la Policía Nacional para implantar un sistema común de actuación en los 42 clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION.

Desde el inicio de la temporada, el protocolo ya se ha activado en dos ocasiones, reflejando su aplicación efectiva en el entorno del fútbol profesional.

El sistema cuenta con 42 delegados de protección, uno por club, responsables de coordinar su aplicación en los respectivos estadios. Estos profesionales han recibido formación específica, cuentan con un brazalete identificativo de Punto Violeta y tienen entre sus funciones velar por la protección de las personas y coordinar la respuesta ante posibles incidencias.

Asimismo, se han habilitado 42 Salas Violeta, destinadas a ofrecer atención y acompañamiento cuando resulta necesario activar el protocolo. Su implantación se completa con simulacros obligatorios sobre agresiones sexuales en todos los clubes, para que los profesionales implicados conozcan sus responsabilidades y los procedimientos de actuación.

Modelo pionero

El Protocolo Violeta constituye el primer modelo integral de estas características impulsado por una liga de fútbol profesional en Europa. Aunque algunos clubes europeos cuentan con medidas similares de forma individual, LALIGA ha apostado por un sistema global y obligatorio para todos sus miembros, con criterios comunes de prevención, atención y respuesta.

El proyecto se presentó oficialmente el pasado 26 de marzo durante el II Congreso de Emergencias en Estadios, celebrado en el Riyadh Air Metropolitano, donde contó con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Además de las dos activaciones registradas esta temporada, algunas Salas Violeta han permitido atender a mujeres que necesitaban asistencia por otras circunstancias. Estos casos ponen de manifiesto la utilidad de disponer de espacios específicos y personal preparado para ofrecer atención y acompañamiento.

La experiencia y el conocimiento especializado de la UFAM han contribuido al desarrollo de este modelo, que incorpora procedimientos de prevención, atención y respuesta a la operativa habitual de los estadios.

Con su implantación en los 42 clubes, LALIGA establece una estructura común de protección que combina formación, recursos específicos y coordinación para responder ante situaciones que requieren una atención especializada.