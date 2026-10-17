Festival goleador del Barça ante el Betis en un duelo marcado por la tangana y el árbitro

El FC Barcelona se impuso por 2-5 al Betis en La Cartuja en un encuentro de locura, con goles de todos los colores, alternativas en el marcador, polémica arbitral y una expulsión que terminó de incendiar el ambiente. Los de Hansi Flick volvieron a demostrar su pegada para llevarse tres puntos de Sevilla, aunque la posible lesión de Eric García dejó una nota preocupante en una tarde en la que no faltó absolutamente de nada.

Hay partidos que se explican con un resultado y otros que necesitan una crónica entera para poner orden en el caos. Lo vivido en La Cartuja pertenece, sin duda, al segundo grupo. Cinco goles del Barcelona, dos del Betis, un tanto anulado a Lo Celso que todavía dará que hablar y una tangana que convirtió el césped sevillano en un auténtico polvorín. El Barça ganó, convenció por momentos y volvió a sumar una victoria, pero el Betis de Manuel Pellegrini vendió cara su derrota y nunca dejó de buscarle las cosquillas al conjunto azulgrana.

El encuentro apenas había comenzado cuando Lamine Yamal decidió que aquella tarde iba a llevar su firma. En el minuto 10, el joven talento azulgrana se hizo con el balón en la zona de tres cuartos, amagó, se perfiló y dibujó un disparo de interior que terminó alojado en la escuadra derecha de Álvaro Valles. Un golazo de los que justifican por sí solos una entrada y que permitió al Barcelona ponerse por delante cuando todavía quedaba muchísimo partido por delante.

El Barça parecía tener el encuentro bajo control, pero el Betis no estaba dispuesto a ejercer de invitado en su propia fiesta. Por ello, los verdiblancos fueron ganando terreno y encontraron en Ez Abde una de sus principales amenazas. La velocidad del marroquí y las llegadas de Pablo Fornals empezaron a generar problemas a la defensa de Flick, que tuvo que emplearse a fondo para evitar que el empate llegara antes de tiempo.

Joan García apareció para sostener a los suyos, aunque ni siquiera sus intervenciones pudieron impedir que La Cartuja estallara en el minuto 28. Fornals encontró con un centro magnífico a Valentín Gómez, que conectó un cabezazo a bocajarro imposible de detener. El Betis igualaba el encuentro y trasladaba la presión al Barcelona, obligado a volver a demostrar su capacidad de reacción. Y vaya si lo hizo.

Un intercambio de golpes con polémica incluida

El partido entró entonces en una dinámica de ida y vuelta que amenazaba con dejar sin aliento a cualquiera. Lamine seguía encontrando espacios y sirviendo balones de enorme calidad, mientras el Betis respondía con transiciones rápidas y una valentía que merece reconocimiento. Álvaro Valles evitó el segundo tanto azulgrana con una gran intervención ante Adeyemi, pero el intercambio de golpes no había hecho más que empezar.

En el minuto 41, Rodri adelantó de nuevo al conjunto culé tras una acción a balón parado desde la esquina. La salida de Valles no fue la mejor y el atacante español aprovechó el balón peinado en el área para poner el 1-2. La Cartuja se venía abajo y el Betis se encontraba obligado a remar contracorriente.

La alegría visitante no duró demasiado porque Giovanni Lo Celso se sacó de la chistera una volea espectacular desde la frontal que Joan García llegó a tocar sin poder evitar que el balón acabara en la red. Sin embargo, la celebración bética se quedó a medias. Tras la revisión de la jugada, el colegiado De Burgos Bengoetxea anuló el tanto por una mano previa del Cucho Hernández.

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La decisión encendió los ánimos de Pellegrini y de una afición que no entendía lo sucedido. El gol anulado se convirtió en uno de los grandes focos de discusión de la tarde y añadió todavía más tensión a un encuentro que ya iba sobrado de revoluciones. El descanso llegó con todo por decidir y con cuatro goles que habían convertido la primera mitad en un espectáculo difícil de olvidar.

El Barça sentencia entre tangana y tarjetas

La segunda parte arrancó con el Barcelona decidido a recuperar el mando y el Betis dispuesto a no dar un paso atrás. Gabriel Jesús marcó el tercero de la noche tras una buena combinación entre Adeyemi y Lamine Yamal.

En el minuto 53, Ez Abde devolvió la esperanza a los verdiblancos con el tanto del 2-3, un golpe que volvió a apretar el marcador y que prometía emociones fuertes. Pero el partido terminó de descontrolarse inmediatamente después. Las protestas por una posible falta en el inicio de la jugada derivaron en una tangana en la que Facundo Bernal empujó a Lamine Yamal. El colegiado no dudó y mostró la roja directa al futbolista argentino, mientras el joven azulgrana también veía la amarilla.

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La expulsión dejó al Betis en una situación muy complicada y convirtió los minutos siguientes en un ejercicio de resistencia emocional para los locales. La Cartuja rugía, las protestas se sucedían y cada decisión arbitral se recibía con una intensidad difícil de disimular. El fútbol había quedado por momentos en un segundo plano, aunque el Barcelona sabía que debía aprovechar su superioridad para cerrar el encuentro. Y ahí apareció Eric García.

En el minuto 62, tras un saque de esquina lanzado por Lamine, Cubarsí se anticipó a la salida de Valles y peinó el balón para que Eric García rematara a placer. El 2-4 dio oxígeno a los azulgranas y obligó al Betis a afrontar el tramo final con una desventaja de dos goles y un hombre menos.

Dani Olmo pone la guinda

Con el Betis cada vez más desgastado, Flick movió el banquillo para refrescar al equipo y terminar de inclinar la balanza. La entrada de Dani Olmo aportó energía y claridad en los metros finales, mientras los locales trataban de resistir sin perder del todo la esperanza de meterse de nuevo en el partido.

El Barcelona tuvo ocasiones para ampliar su ventaja y fue encontrando cada vez más espacios. Finalmente, en el minuto 81, Dani Olmo puso el broche de oro a la tarde con un zapatazo desde fuera del área que superó la estirada de Valles. El 2-5 fue una sentencia a la altura de un partido desatado y una demostración más de la pegada de los hombres de Flick.

La mala noticia llegó poco después, cuando Eric tuvo que detenerse sobre el césped por unas molestias que encendieron las alarmas en el banquillo culé. El central terminó siendo sustituido por precaución ante la posibilidad de una lesión cuya gravedad no quedó aclarada durante el encuentro.

Tres puntos para el Barça, una tarde para el debate

El Barcelona sale de La Cartuja con algo más que cinco goles. Se lleva tres puntos, prolonga su buena dinámica y confirma que tiene recursos ofensivos para resolver partidos incluso cuando el rival consigue ponerlo contra las cuerdas. Lamine Yamal volvió a ser decisivo, Eric García encontró el premio al trabajo a balón parado y Dani Olmo cerró la cuenta con un gol de categoría.

Pero sería injusto reducir el encuentro a la exhibición ofensiva azulgrana. El Betis compitió, encontró sus momentos y obligó al equipo de Flick a exigirse durante buena parte de la primera mitad. El tanto anulado a Lo Celso y la expulsión de Bernal marcaron el desarrollo de una segunda parte en la que la tensión arbitral terminó por acaparar buena parte del protagonismo.

La manita azulgrana en La Cartuja deja una conclusión clara: este Barça tiene gol, talento y capacidad para castigar cualquier desajuste. También deja interrogantes sobre el estado físico de Eric García y un debate arbitral que difícilmente terminará con el pitido final.

En Sevilla hubo fútbol, espectáculo, polémica y goles para todos los gustos. El Betis se quedó sin premio, pero el Barcelona volvió a cumplir con su obligación y se marchó con los tres puntos bajo el brazo. Cinco goles para seguir sumando victorias y una nueva demostración de que, cuando los de Flick encuentran espacios, detenerlos puede convertirse en una misión casi imposible.