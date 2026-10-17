Indignación en el Betis contra el arbitraje tras caer goleado ante el Barça en La Cartuja

El Real Betis cayó por 2-5 ante el FC Barcelona en La Cartuja en un partido marcado por la calidad ofensiva del conjunto azulgrana y por varias decisiones arbitrales que encendieron los ánimos del equipo verdiblanco. La anulación de un gol de Giovani Lo Celso, la expulsión de Facundo Bernal y las protestas por una posible falta en otra acción ofensiva del Barça centraron las críticas posteriores de Manuel Pellegrini, que no ocultó su indignación con la actuación de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El entrenador chileno consideró que algunas decisiones condicionaron el desarrollo de un encuentro que, hasta el 3-2, había mantenido al Betis con opciones de competir de igual a igual ante el líder. Pese a la contundencia del resultado, Pellegrini defendió el rendimiento de sus jugadores y lamentó que las polémicas terminaran restando protagonismo al espectáculo futbolístico.

La acción más discutida de la primera parte llegó en el minuto 43. Giovani Lo Celso conectó una espectacular volea desde la frontal del área que terminó en el fondo de la portería defendida por Joan García. El tanto parecía devolver la igualdad al marcador y desató la celebración de los aficionados béticos, pero la alegría duró poco.

¡ANULADO EL QUE ERA UNO DE LOS GOLES DEL AÑO! 😱😱😱😱 DE LA LOCURA DE LO CELSO A LA INTERVENCIÓN DEL VAR 🖥️#LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/xY6Jr5IJT0 — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

De Burgos Bengoetxea revisó la jugada a través del VAR ante una posible mano de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en el inicio de la acción. Tras examinar las imágenes, el colegiado decidió anular el gol, una resolución que provocó las protestas de los futbolistas verdiblancos. Diego Llorente vio la tarjeta amarilla por sus reclamaciones.

La controversia se centró en el contacto del balón con el brazo del delantero colombiano y en la continuidad de la jugada. Es una jugada que da lugar a errores sobre si es la misma jugada del gol o son acciones diferentes… según el reglamento es la misma jugada y está bien anulado, pero hay matices porque de la mano no va directo el balón a Lo Celso. Sin embargo, desde el entorno bético se cuestionó la incidencia de ese contacto en el posterior disparo de Lo Celso. Dará que hablar en los próximos días.

La indignación de Manuel Pellegrini por las polémicas de Betis-Barça

Al término del encuentro, Pellegrini expresó su frustración ante los micrófonos de DAZN. "Es una sensación de impotencia, sin duda. El 5-2 no refleja lo que fue el partido, también por las incidencias que hubo", afirmó el técnico, que puso el foco en varias decisiones que, a su juicio, perjudicaron a su equipo.

El entrenador también criticó la anulación del tanto de Lo Celso y las circunstancias que rodearon la expulsión de Bernal. "Hay cosas que no se entienden ni se explican", lamentó, antes de cuestionar el criterio aplicado durante el encuentro.

En la rueda de prensa, Pellegrini fue todavía más contundente: "La verdad es que me pareció una actuación lamentable del árbitro, sin criterio futbolístico". El chileno insistió en que el gol anulado llegó después de una acción en la que, según su interpretación, Cucho fue empujado y el contacto con el brazo no tuvo incidencia directa en el remate posterior.

😤 Pellegrini, crític amb l'actuació arbitral: 💥 "El gol que ens anul·len és mans, però perquè l'empeny el jugador del Barça" 💥 "L'agressió de Lamine existeix i el nostre jugador ha respost. Aquí s'ha acabat el partit" ▶️ https://t.co/RlF4bhBBEf pic.twitter.com/GDcnhNOozk — Esport3 (@esport3) October 17, 2026

También mostró su desacuerdo con la decisión de expulsar a Bernal tras su enfrentamiento con Lamine Yamal. "Ninguno de los dos hace falta, se llama a ambos y se sacan tarjetas a los dos. Ahí se terminó el partido", sostuvo. Para Pellegrini, la respuesta arbitral fue excesiva en una acción que, en su opinión, podía haberse resuelto con amonestaciones.

Un empate polémico y la reacción del Barcelona

La controversia del gol de Lo Celso no fue la única acción discutida de la primera mitad. El Betis había conseguido empatar en el minuto 27 mediante un cabezazo de Valentín Gómez, después de un saque de esquina que el Barcelona no logró despejar. Los jugadores azulgranas reclamaron un posible empujón sobre Xavi Espart durante el salto, aunque el colegiado concedió el tanto.

La polémica también apareció en la jugada que dio origen al 1-3 del Betis. En el inicio de la acción, Fermín López levantó la pierna para disputar un balón que terminó recuperando el Barcelona y que permitió activar el contraataque. Los futbolistas verdiblancos reclamaron juego peligroso al considerar que el centrocampista azulgrana había puesto en riesgo la integridad de un rival al elevar demasiado la pierna. De Burgos Bengoetxea, sin embargo, no señaló infracción y la jugada continuó hasta que Gabriel Jesús superó a Álvaro Valles para recortar distancias en el marcador.

🖥️ La acción previa de Fermín en la que el Betis reclamó que se anulase el gol de Gabriel Jesús#LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/4pPmqp3JRB — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

La tensión se trasladó rápidamente a la otra área, donde Fermín quedó tendido sobre el césped tras un contacto con el atacante bético. Álvaro Valles se acercó para pedirle que se levantara, mientras Lamine Yamal salió en defensa de su compañero. En ese momento, Facundo Bernal se encaró con el delantero azulgrana y acabó protagonizando un contacto con la cabeza que el colegiado interpretó como una agresión. De Burgos Bengoetxea mostró la tarjeta roja directa al futbolista del Betis y amonestó a Lamine, una decisión que desató las protestas de los jugadores locales y de la grada de La Cartuja.

🚨 IMAGEN DAZN 🚨 LA SECUENCIA DEL MOMENTO QUE TERMINÓ CON LA EXPULSIÓN DE FACUNDO BERNAL#LALIGAenDAZN⚽ pic.twitter.com/DKxGGXzpqU — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2026

La expulsión terminó siendo determinante para el desenlace del encuentro. Pellegrini consideró que el árbitro podría haber resuelto el enfrentamiento con una amonestación para cada jugador, en lugar de expulsar a Bernal. "Lamine lo provoca y el otro respondió. Ninguno de los dos hace falta, se llama a ambos y se sacan tarjetas a los dos. Ahí se terminó el partido", afirmó el técnico chileno. Con un futbolista menos y el marcador todavía abierto, el Betis perdió capacidad para contener al Barcelona, que aprovechó la superioridad numérica para ampliar su ventaja con los tantos de Eric García y Dani Olmo.