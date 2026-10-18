Festín del Madrid con golazos de Mbappé, Güler y Diomandé

El Santiago Bernabéu ha vivido una gran noche de fútbol. El Real Madrid de Mourinho se ha impuesto por 4-1 al Sevilla en un encuentro vibrante, con goles de auténtica categoría, ocasiones para ambos equipos y una segunda parte en la que los visitantes nunca dejaron de intentarlo. La victoria blanca, cimentada en una primera mitad sobresaliente, tuvo además un protagonista especial: Éder Militao, que volvió a pisar el césped 180 días después de su última aparición.

El encuentro arrancó con un Real Madrid decidido a llevar la iniciativa. Los blancos comenzaron dominando la posesión y buscando espacios ante un Sevilla que, pese a los primeros acercamientos locales, no tardó en demostrar que también tenía argumentos ofensivos. Rubén Vargas rozó el gol en el minuto 16 con un disparo a la media vuelta que pasó cerca del poste, mientras Diomandé también trataba de generar peligro.

Sin embargo, el primer gran golpe lo asestó Arda Güler. En el minuto 30, Jude Bellingham encontró al turco con un pase magnífico hacia la frontal del área. Güler controló la situación y soltó un zurdazo espectacular que terminó en el fondo de la portería de Vlachodimos. El Bernabéu celebraba el 1-0 y el Madrid confirmaba sus buenas sensaciones.

Apenas siete minutos después llegó el segundo. Mbappé, que ya había obligado al guardameta sevillista a intervenir con una gran parada, protagonizó una acción individual extraordinaria. El francés arrastró el balón, se internó en el área, superó a Vlachodimos y definió a puerta vacía. Un gol de enorme calidad para colocar el 2-0 y desatar la euforia en las gradas.

🖼️ Tienen que colgarlo 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐋𝐨𝐮𝐯𝐫𝐞. Golazo de 𝐩𝐨𝐞𝐬𝐢́𝐚 𝐩𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ contra el Sevilla FC.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xAM2lfu1vR — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

Una acción polémica que calentó el partido

No todo fue celebración durante la primera mitad. En el minuto 22, una acción entre Güler y Peque terminó con el jugador sevillista tendido sobre el césped y provocó un enfrentamiento entre varios futbolistas. El turco vio la amarilla y el VAR revisó la jugada, mientras Huijsen y Correia también fueron amonestados tras encararse.

🟥 El Sevilla FC 𝐩𝐢𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐣𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐫𝐝𝐚 𝐆𝐮𝐥𝐞𝐫 por agresión sobre Peque.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/twS1rdseI2 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

El episodio añadió tensión a un encuentro que hasta entonces había destacado por su intensidad y buen fútbol. El Sevilla mostró su disconformidad con algunas decisiones arbitrales, aunque el juego continuó y el Madrid siguió buscando el tercero. Antes del descanso, Courtois tuvo que lucirse con una intervención espectacular ante un remate raso y ajustado del conjunto visitante, evitando que los andaluces recortaran distancias.

Con el 2-0 se llegó al intermedio, un resultado que premiaba la eficacia madridista, aunque el Sevilla había demostrado que todavía tenía mucho que decir.

Mbappé amplía la ventaja desde los once metros

La segunda parte comenzó con movimientos en el banquillo sevillista y con un equipo visitante dispuesto a cambiar la dinámica. Ejuke, recién incorporado, probó fortuna con un disparo peligroso, y poco después el Sevilla protagonizó una de sus mejores ocasiones: un centro de Juan Iglesias encontró a Félix, cuyo remate obligó a Valverde a intervenir prácticamente sobre la línea.

El Madrid respondió con contundencia. En el minuto 61, Castrín cometió penalti sobre Mbappé en una acción que dejó ciertas dudas por la intensidad del contacto. El delantero francés asumió la responsabilidad y resolvió con un lanzamiento a lo Panenka en el minuto 63. El 3-0 parecía encarrilar definitivamente el encuentro.

Los tamaños de Mbappé para meter un penal a lo panenka 🤌🏻pic.twitter.com/mSMCSFoTV7 — Val 🤍 (@GxldeVall) October 18, 2026

Courtois también quiso dejar su sello con otra buena parada ante un disparo lejano de Fofana, confirmando que la noche no era únicamente cosa de los atacantes.

El Sevilla aprieta, pero Diomandé responde con un golazo

Cuando el partido parecía bajo control, Manu Bueno devolvió algo de emoción al marcador. En el minuto 80, aprovechó una pérdida de Mbappé en una zona comprometida, se hizo con el balón y colocó un disparo junto al palo largo, imposible para Courtois. El 3-1 premiaba la insistencia sevillista y obligaba al Madrid a reaccionar.

Y vaya si lo hizo. Apenas dos minutos después, Diomandé recogió el balón, avanzó con decisión y soltó un derechazo potentísimo que superó la estirada de Vlachodimos. Un auténtico golazo para establecer el 4-1 y apagar cualquier esperanza de remontada visitante.

El tramo final reservaba una de las noticias más esperadas por el madridismo. En el minuto 84, Mourinho dio entrada a Éder Militao, que regresó a los terrenos de juego 180 días después. Su vuelta fue uno de los momentos más especiales de la noche, una recompensa tras meses de espera y recuperación.

El central brasileño pudo disfrutar de sus primeros minutos mientras el Madrid gestionaba la ventaja sin renunciar a la intensidad. Tras cuatro minutos de añadido, el colegiado señaló el final.

El 4-1 refleja una gran actuación del conjunto blanco, capaz de combinar talento, pegada y solidez ante un Sevilla competitivo. Güler abrió el camino, Mbappé brilló con un doblete, Diomandé firmó el gol de la noche y Militao puso la nota emotiva. Una victoria contundente para el Real Madrid y una noche redonda en el Bernabéu.