Carvajal asombra en su debut y el Getafe gana un punto con 10 ante el Rayo

Un gol de Martín Satriano rescató un punto para el Getafe frente al Rayo Vallecano (1-1) en un encuentro que el conjunto de Beñat San José no supo resolver ante un rival que, con diez jugadores desde la media hora por la expulsión de Djené, encontró en el orgullo y la resistencia los argumentos que le faltaron con el balón para neutralizar el tanto inicial de Álvaro García.

Con Dani Carvajal como protagonista de todas las miradas, el Getafe y el Rayo Vallecano se citaron en el Coliseum con problemas de distinta naturaleza. El equipo de Bordalás apenas sumaba cuatro goles, mientras que el de Beñat San José seguía atrapado en los conflictos que rodean a Vallecas. El último, el lanzamiento de objetos que provocó la suspensión de su encuentro ante el Athletic.

Dani Carvajal, 15 minutos después del final del partido, se queda en el Coliseum haciéndose fotos con todos los aficionados que se lo piden. Parece algo muy sencillo, pero es la primera vez que veo un futbolista con estos gestos en el Coliseum. Un auténtico señor. 💙👏🏼 pic.twitter.com/QuZ0p8eW5c — Álvaro Ramos (@AlvaroRamos00) October 19, 2026

La suspensión concedió al Rayo una ventaja inesperada. Sus futbolistas llegaron más descansados que los del Getafe, todavía con el desgaste del encuentro europeo frente al Universitatea Craiova y del viaje a Rumanía en las piernas. Entre lesiones, molestias y una plantilla corta, Bordalás tuvo que buscar soluciones donde apenas quedaban alternativas. Una de ellas llevaba un nombre ilustre: Dani Carvajal.

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El antiguo capitán del Real Madrid apareció directamente en el once titular, con varios meses de inactividad a su espalda. Su experiencia no pudo disimular la falta de ritmo. Le costó entrar en el partido. A los diez minutos, Álvaro García aprovechó un centro de Jorge de Frutos para aparecer libre de vigilancia en el área y batir a Soria. Carvajal no alcanzó a corregir su posición. Con el paso de los minutos fue creciendo y para llevar tanto tiempo sin jugar el rendimiento de Dani fue asombroso.

El tanto confirmó la superioridad del Rayo, que encontró en su costado derecho una autopista. Isi, Unai López y Pathé Ciss buscaron constantemente las carreras de Balliu y De Frutos, demasiado rápidos para Mojica y Valou. El Getafe defendía a destiempo y atacaba sin claridad. La ausencia de Milla y Arambarri sigue pesando en su fútbol. Sin ellos, perdió a dos jugadores capaces de gobernar los tiempos del partido. Nadie ha ocupado ese vacío y los ataques dependen demasiado de acciones aisladas y esfuerzos individuales.

Camello estuvo cerca de ampliar la ventaja después de superar a Carvajal dentro del área, pero Soria respondió con una mano extraordinaria. El portero sostuvo a un equipo que, a la media hora, recibió otro golpe. Djené derribó a Álvaro García cuando era el último defensor y vio la tarjeta roja. El Getafe, inferior con once jugadores, quedó condenado a perseguir el empate con diez.

Entonces apareció una paradoja clásica del fútbol. El Getafe, incapaz de inquietar al Rayo en igualdad numérica, encontró sus mejores ocasiones después de la expulsión. Valou cabeceó fuera por muy poco y Enes Ünal estuvo a centímetros del empate con un remate que Audero desvió hacia un poste. Sin mejorar demasiado su juego, el conjunto de Bordalás encontró en el orgullo una respuesta a sus limitaciones.

El Rayo, mientras tanto, siguió desperdiciando oportunidades. Antes del descanso, Balliu volvió a ganar la banda derecha y encontró a Camello en una posición inmejorable. El delantero, con toda la portería a su disposición, envió el balón por encima del larguero. Fue el último perdón de una primera parte que el Rayo dominó con claridad, pero que no supo resolver. El Getafe se marchó al vestuario con diez jugadores, un gol en contra y una reacción que tuvo continuidad tras el descanso.

Fue Satriano quien dio en la diana y sorprendió al Rayo. A falta de media hora para el final, remató con la espalda un centro de Mojica y las tablas volvieron al marcador. Los cambios de Bordalás con la entrada de Andrés García y Francho sentaron bien al conjunto azulón, que sin embargo acabó encerrado atrás y buscando un contragolpe que culminara el milagro de una remontada con diez.

No llegó ese tanto. Lo pudo marcar Ünal con un remate desde fuera del área, pero lo impidió Audero. Tampoco el del Rayo, que dispuso de un mano a mano que desaprovechó Álvaro. Los hombres de Bordalás aguantaron el resultado y sumaron un punto que fue insuficiente para los de Beñat. Perdonaron ocasiones clarísimas, dieron aire al Getafe y Satriano encontró un tanto que castigó a un equipo que se marchó del Coliseum con sensación de derrota porque no pudieoron contra diez jugadores durante una hora.

Dani Carvajal, 15 minutos después del final del partido, se queda en el Coliseum haciéndose fotos con todos los aficionados que se lo piden. Parece algo muy sencillo, pero es la primera vez que veo un futbolista con estos gestos en el Coliseum. Un auténtico señor. 💙👏🏼 pic.twitter.com/QuZ0p8eW5c — Álvaro Ramos (@AlvaroRamos00) October 19, 2026

Ficha técnica:

Getafe, 1: David Soria; Carvajal (Boselli, min. 80), Djené, Valou, Mojica; Femenía (Francho, min. 46), Gudelj, Mario Martín (Andrés García, min. 46), Terrats (Abqar, min. 32); Enes Ünal (Borja Mayoral, min. 86) y Satriano.

Rayo Vallecano, 1: Audero; Balliu (Pedro Díaz, min. 59), Lejeune, Mujaid, Pedrosa; Ciss, Unai López; Isi (Óscar Valentín, min. 59), De Frutos (Tsitaishvili, min. 65), Álvaro; y Camello.

Goles: 0-1, min. 11: Álvaro; 1-1, min. 57: Satriano

Árbitro: González Esteban (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a Kiko Femenía (min. 1), Francho (min. 51), Carvajal (min. 79), Enes Ünal (min. 84), Gudelj (min. 87) y expulsó con roja directa a Djené (min. 28) por parte del Getafe, y amonestó a Balliu (min. 45), Ciss (min. 69) y Camello (min. 92) por parte del Rayo Vallecano.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante unos 10.000 espectadores.