Demichelis no duda con Mastuantono: "Es jugador para el Real Madrid"

Martín Demichelis, entrenador del Leipzig, dijo este lunes que Franco Mastantuono, que fue su pupilo en el River Plate y al que hizo debutar con 16 años antes de convertirse en el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino, es un "jugador" para el Real Madrid tanto por su "personalidad" como por capacidades "físicas y técnicas".

Pese a ser una de las grandes perlas surgidas de la academia del club 'Millonario' y llegar por una cifra récord al Real Madrid, el internacional argentino salió a préstamo esta temporada rumbo al Fiorentina italiano en busca de minutos.

Para Demichelis se resume en una cuestión de "tiempo" y adaptación, ya que no duda del talento de Mastantuono, algo que pensaba incluso antes de alinearle en su primer encuentro como profesional, tal y como indicó este lunes durante una mesa redonda virtual con varios medios de comunicación.

"Necesita tiempo. Hay que repasar la cantidad de jugadores sudamericanos que han llegado a grandes clubes de Europa y han tenido resultado. Santiago Solari o Gonzalo Higuaín necesitaron su tiempo para adaptarse a una de las instituciones más grandes del mundo, si no es la más. Sobre todo cuando eres tan joven", señaló.

"Franco no debutó con 16 años por arte de magia. Hay una historia muy bonita detrás antes de que lo hiciese. Hablé con él, con los dirigentes de River y con sus papás para saber si estaban preparados para saber lo que se venía y, también, por saber su situación contractual", relató.

"A nivel físico", añadió, "era de los mejores tres o cinco (jugadores) a nivel diario, sobre todo en la recuperación; más su personalidad y capacidad para afrontar el momento. Creo que Xabi Alonso (en el Real Madrid) destacó su personalidad cuando lo conoció".

"Los dirigentes tomaron nota de su situación. En ese momento, habíamos vendido a Claudio Echeverry al Manchester City y pensaron en aumentarle la cláusula de venta por el mismo valor. Y yo dije no, Franco iba a ser un jugador para el Real Madrid. Ahí, la institución llevó a cabo una gran labor con su representante, pusieron una cláusula ilógica para el fútbol argentino, fue la venta máxima a nivel país", destacó.

"No dudo de sus capacidades y de su personalidad. El Real Madrid no espera a nadie. Ahora decidió salir a jugar (a Italia), pero no tengo dudas de que es un jugador para la institución, por personalidad y por capacidad física y técnica", agregó.