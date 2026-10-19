El padre de Lamine Yamal vuelve a dar la nota en redes: "No me hace falta trabajar, tengo millones"

Mounir Nasraoui, padre de la estrella del FC Barcelona Lamine Yamal, ha vuelto a encender la polémica en redes sociales tras protagonizar un tenso y surrealista directo en su perfil oficial de Instagram. Durante la transmisión, realizada desde un parque para perros en el exclusivo barrio de Pedralbes, Barcelona, Nasraoui respondió con contundencia a los reproches que le llegaron: "A mí no me hace falta trabajar, tengo millones".

👀📲 El padre Lamine Yamal vuelve a 'liarla' en sus redes sociales mientras denuncia la falta de agua en un pipicán: 💥🗯️ "A mí no me hace falta trabajar, tengo millones". pic.twitter.com/HYu8i3xFG8 — ElDesmarque (@eldesmarque) October 19, 2026

El polémico vídeo, que rápidamente se ha vuelto viral en diversas plataformas digitales, comenzó originalmente como una queja pública por la falta de agua en un pipicán de la zona. Sin embargo, la situación escaló drásticamente cuando el progenitor del futbolista comenzó a enzarzarse con varios seguidores que le recriminaban su estilo de vida y el hecho de no ejercer ninguna profesión. Lejos de esquivar los ataques, Nasraoui presumió abiertamente de su estatus económico actual derivado del enorme éxito financiero de su hijo.

"Vividor" Porque el padre de Lamine Yamal afirmó que vivirá toda su vida de la fortuna del hijo: "Gracias hijo, viviré de ti"pic.twitter.com/63DLd3ZbIP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 29, 2025

Con Mounir llueve sobre mojado, ya que no es la primera vez que el padre de Lamine da la nota en las redes sociales. En anteriores transmisiones en vivo mientras cocinaba, Nasraoui ya había respondido a los críticos que lo tildaban de "vividor" asegurando de forma tajante:

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Me dicen que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo. Gracias hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti toda la vida.

La contradicción de las declaraciones que se han hecho virales con el comentario que hizo hace tiempo es otra de las cosas que llama la atención. Mounir criticó a la juventud al asegurar que "no quería trabajar", justificando los elevados datos de desempleo.

😂😂 Boca Chancla mode ON 🩴🔥🤡

"Yo no tengo la culpa que los hijos de los demás sean inútiles 😂 Tuve la suerte de tener un hijo que me pueda mantener 💸🤡 Y que sea mejor que tu hijo… no es mi problema 😏🔥"

El padre de Lamine soltando su frase estrella mientras vive del crío… pic.twitter.com/k4lLTQgBDH — Christian Arias (@ChristianariasF) October 16, 2026

Su imagen en su casa donde mandó pintar un mural en el que salía su silueta enorme junto a la de su hijo fue otro momento enormemente comentado en redes sociales, con una opinión mayoritaria sobre las enormes ganas de protagonismo que tiene el progenitor de Lamine.

"Insufrible" Porque al padre de Lamine Yamal le gusta más la cámara que tomar agua. pic.twitter.com/g8HO5arHmv — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 17, 2025

Desde que su hijo firmó la millonaria renovación, donde volvió a ser protagonista al publicar un enigmático mensaje con la cifra "19,3", que se asoció al salario que va a cobrar Lamine, Mounir no ha dejado de dar que hablar.