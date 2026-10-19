Sergio Ramos, el nuevo bombazo del Getafe

El Getafe se está moviendo muy bien en el mercado de agentes libres. Tras atar el fichaje de Carvajal, aún tantea el de Parejo y el de Jadon Sancho. Pero sin duda el bombazo definitivo sería un movimiento que dejaría ojiplático al mundo del fútbol.

El nuevo nombre que suena con fuerza para reforzar al conjunto del sur de Madrid es el de Sergio Ramos. Un fichaje que se ha cocido a fuego lento tal y como asegura el presidente Ángel Torres: "Es un tema en el que llevamos más de tres meses", aunque también reconoce que "no es un tema prioritario".

Efectivamente, al Getafe no le corre prisa fichar a un defensa central porque ya tiene siete en la plantilla. Es la posición más reforzada que tiene Bordalás. En ese puesto figuran Djené, Gudelj, Zaid Romero, Abqar, Boselli, Sazonov y Valou.

Pero ojo a lo que puede pasar en el mercado de invierno. La intención del conjunto azulón es aligerar la posición de central para traer a un Sergio Ramos que ilusiona y mucho a un Bordalás que es el gran valedor del jugador de Camas.