Cinco entrenadores han sido fulminados ya en Segunda División, una categoría que es una auténtica devoradora de técnicos. Sólo dez jornadas han tenido que pasar para que el 25% de los equipos hayan cambiado ya de responsable técnico.

Los últimos, este fin de semana, Cadiz y Leganés. Albert Celades fue cesado en la Tacita de Plata y Rubén Albes en el equipo madrileño. Los dos han sido sustituidos respectivamente por Borja Jiménez y Raul Carrión.

Antes tres equipos habían cambiado de técnico. El primero en hacerlo fue el Eldense que destituyó a Claudio Barragán, aunque la razón pudo deberse al cambio de propiedad no porque Claudio, responsable del ascenso a Segunda, estuviera haciendo un mal trabajo. Se puso Calleja en el equipo y, desde entonces, los alicantinos han ganado tres partidos consecutivos.

También cambiaron de entrenador el Albacete, con un punto de 30, hundido en la tabla. Se marchó Alberto González y llegó Joseba Etxeberría. La Unión deportiva Las Palmas cesó a Rubén de la Barrera para poner a Juanma Rodriguez en el banquillo.

La segunda división tiene prisas, como todas las categorías pero parece que diez jornadas no es tiempo para valoración en un futbol que cada vez vive más deprisa.