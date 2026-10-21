El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto cuatro partidos de sanción a Facundo Bernal, centrocampista uruguayo del Real Betis, por su expulsión con roja directa durante el encuentro de Liga del pasado fin de semana ante el FC Barcelona (2-5), después de un enfrentamiento con Lamine Yamal. El organismo federativo ha desestimado las alegaciones presentadas por el club verdiblanco y considera que la acción de Bernal constituye una agresión, castigada con el mínimo previsto en el Código Disciplinario.

Los hechos se produjeron en el minuto 54 del partido disputado en La Cartuja, cuando Bernal protagonizó un encontronazo con el joven internacional español. Según recogió el árbitro en el acta, el jugador bético fue expulsado por "sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos en el rostro de forma consecutiva", cuando el balón no estaba en juego.

🎞️ 𝑺𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒂. El lance entre Facundo Bernal y Lamine Yamal en el Real Betis vs FC Barcelona.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/c0h7GCLfda — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 18, 2026

El colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea también hizo constar que Lamine Yamal no necesitó asistencia médica y pudo continuar disputando el partido. Sin embargo, la ausencia de lesiones no ha servido para rebajar la gravedad de la acción a ojos del Comité de Disciplina.

El Comité considera que fue una agresión

El Betis presentó alegaciones para tratar de dejar sin efecto la expulsión de su futbolista. El club argumentó que el acta no reflejaba adecuadamente el enfrentamiento previo ni la intervención del jugador azulgrana, que solo vio una tarjeta amarilla. A juicio de la entidad sevillana, no podía apreciarse la agresión descrita por el árbitro.

De forma subsidiaria, el Betis solicitó que los hechos se calificaran como una conducta violenta conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario de la RFEF y que se tuviera en cuenta la atenuante de provocación suficiente contemplada en el artículo 10.b).

Sin embargo, ninguno de estos argumentos ha prosperado. El Comité considera que las imágenes permiten apreciar la acción descrita en el acta arbitral y entiende que la conducta de Bernal encaja en el artículo 103.1 del Código Disciplinario, relativo a las agresiones.

"Tal conducta, consistente en sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro, con el balón fuera de juego, constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta susceptible de calificación conforme al artículo 130.2 del mismo texto", señala el organismo federativo.

La ausencia de lesiones no reduce el castigo

El Comité también rechaza que el hecho de que Lamine Yamal pudiera continuar jugando deba modificar la calificación de lo sucedido. "La ausencia de lesión no altera esta calificación", sostiene la resolución, que impone a Bernal cuatro encuentros de suspensión. Se trata del mínimo previsto en el artículo aplicado por el Comité. Por ese motivo, el organismo considera que no resulta necesario entrar a valorar la posible concurrencia de la atenuante de provocación suficiente solicitada por el Betis.

La sanción supone un contratiempo para el conjunto verdiblanco, que pierde durante cuatro jornadas a uno de sus centrocampistas. El club había tratado de defender a su futbolista cuestionando la descripción arbitral y reclamando una calificación disciplinaria menos grave, pero la resolución mantiene íntegramente el castigo.

Dos partidos a Manu Fajardo

El encuentro entre el Betis y el Barcelona, que terminó con victoria azulgrana por 2-5, también ha tenido consecuencias disciplinarias para Manu Fajardo, director deportivo del club sevillano. El Comité le ha impuesto dos partidos de suspensión por una conducta contraria al buen orden deportivo, además de una multa accesoria.

Según el acta arbitral, después de la revisión del VAR, Fajardo pateó un balón situado en la zona del cuarto árbitro y llegó a impactar en su pierna, aunque "sin fuerza".