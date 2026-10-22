El CSD actúa de oficio y eleva expediente al TAD por las declaraciones de Tebas

El Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció este jueves que ha trasladado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) las manifestaciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en las que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los de Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

El organismo que preside José Manuel Rodríguez Uribes ha actuado de oficio y ha solicitado al TAD que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves "los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos".

El CSD recordó que el TAD es un órgano colegiado, que es independiente en sus actuaciones, y que se ha dirigido a él después de lo expresado por Tebas en una publicación en la red social X el pasado 16 de octubre, en la que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi".

En su petición razonada, el CSD explicó que hace alusión a la doctrina del propio TAD que, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad.

"El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio", señaló en un comunicado.

Tebas comparó la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al ofrecer contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo"

La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista



Tras su mensaje el Real Madrid exigió su "dimisión inmediata" como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y lo calificó como "una auténtica lacra para el fútbol español".

El club blanco consideró "absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi" y señaló como "especialmente grave que Tebas utilice estas manifestaciones para cuestionar las legítimas actuaciones del Real Madrid y de Real Madrid Televisión en relación con el caso Negreira".

Tebas respondió a la reacción del club blanco, del que dijo que "busca destruir la competición nacional", y la tachó de "intimidación".

El CSD ya avanzó el pasado día 16 la posibilidad de trasladar al TAD los hechos y Rodríguez Uribes afirmó que Tebas debería pedir disculpas por sus palabras.

"Me parece que en España la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de la democracia, tiene unos márgenes anchísimos, extensísimos, pero en ningún caso incluye nunca una referencia al nazismo y a Goebbels en relación con un club español de la Liga. Además, dicho por el propio presidente de la Liga, pues hay doble responsabilidad", dijo.