Un minuto y 10 segundos después de iniciada la segunda mitad irrumpió Julián Alvarez para rescatar al Atlético. El argentino embocó a la red un centro de Grimaldo después de una jugada trenzada de su equipo y firmó el 1-0, insufló calma a sus compañeros, después de un primer acto calamitoso, y provocó la explosión en la grada, que le ovacionó y sufrió de lo lindo al final, cunado Kevin falló una ocasión clamorosa para un valiente Deportivo.

Julián es uno más. Ha recuperado el apoyo de los suyos y situado al Atlético a dos puntos de líder, el Barcelona, a la espera de lo que suceda este domingo en el clásico. Trasladó la presión a sus rivales directos.

El Deportivo se encontró, sin embargo, a un Atlético plano de salida. un conjunto sin plan de juego, sin presión, sin intensidad, sin ideas, sin disparos a puerta entre los tres palos. Un Atlético parecido al que compareció el pasado martes en Stuttgart, en el partido de la Liga de campeones.

Saltó a la hierba el equipo de Simeone con tres delanteros en el once inicial, con Kang In Lee y Lookman en las bandas derecha e izquierda, respectivamente, y con Julián Alvarez como delantero centro con libertad de movimientos, pero no consiguió alarmar a la defensa de cinco del Deportivo.

Irrumpió Julián con ganas y aplausos de su afición. Con algún recorte y algún robo interesante, pero se fue diluyendo con el paso de los minutos sin que le llegasen balones desde el centro del campo. No se vio a Hjulmand en esa tarea, ni tampoco estaba acertado Alex Baena.

Con ese panorama, el Deportivo comenzó a soltarse, a mover el esférico sin ninguna oposición, a sentirse cada vez más cómodo. Ya había avisado nada más comenzar con un remate de cabeza de Loureiro que atajó Oblak y poco después con otro de Nsongo.

Estaba el Atlético anestesiado, viendo sin más como el rival tocaba a su antojo, mientras Yeremay se agrandaba por la banda izquierda haciendo sufrir a Llorente y a Kang in Lee.

De nada valió un disparo raso y cruzado de Julián Alvarez rondando el primer cuarto después de un robo de balón. Ni tampoco otra acción del argentino recortando rivales al borde del área de Leo Román para que su pase a Barrios concluyese con un disparo alto del centrocampista.

Era el Deportivo el que tenía controlado el partido. Con Yeremay al mando. Con su calidad innegable. De su bota salió un disparo de falta en un lateral del área que pudo significar el 0-1. Rechazó flojo un inseguro Oblak y recogió la bola Amatucci para que, entonces sí, respondiese el cancerbero esloveno con el pie.

Eran momentos de desasosiego rojiblanco y de desesperación en la grada, que comenzó incluso a silbar. Lo intentó Kang in Lee con una bonita jugada con disparo alto y poco después Hjulmand con otro remate. Fueron acciones aisladas. El Deportivo había sido mejor en la primera mitad.

Giuliano y Le Normand saltaron a la hierba en el inicio del segundo acto. Barrios y Lookman, al vestuario. Pubill al lateral y Llorente al centro del campo. Buscaba Simeone con todo ello una reacción rápida.

Un minuto y 10 segundos después el Atlético engarzó una gran jugada. Llorente, Baena y Grimaldo llevaron el balón al área del Deportivo. Grimaldo fue el último en asistir al centro, donde se encontraba Julián, que seguía la acción desde atrás, para firmar el 1-0. Segundo tanto del internacional argentino en cuatro días y ovación en las tribunas, desde donde se coreó su nombre. Autor del tanto Julián......, se escuchó desde megafonía. Álvarez, respondió la grada.

El tanto fue mano de santo para el Atlético, que entonces sí parecía presionar más la salida de un valiente Deportivo que nunca arrojó la toalla. Que siguió moviendo la bola con criterio y que consiguió salir al contragolpe con velocidad y peligro.

El Atlético tenía más el balón, pero sufrió en los últimos minutos acosado por un Deportivo desbocado. Todo después de que Hancko pudiese sorprender con un disparo lejano, Julián sentenciar en un mano a mano con Leo Román y Sorloth estrenarse con el gol con un bonito disparo con la izquierda.

A partir de ahí, se desató el Deportivo, que impuso un asedio que acongojó a los rojiblancos. Rondó el empate, que milagrosamente no consiguió Kevin el último suspiro.

Ficha técnica :

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Barrios (Giuliano m. 46), Hjulmand (Mendoza m.80), Baena; Kang in Lee (Sorloth m.67), Julián Alvarez y Lookman (Le Normand m. 46) .

Deportivo, 0: Leo Román; Mella (Adama m. 58), Altimira, Giménez, Loureiro, Quagliata (Jensen m. 80); Amatucci (Riki m. 83), Villares (Luismi Cruz m. 58), Soriano; Yeremay y Nsongo (Kevin m. 80).

Gol: 1-0: m. 47, Julián Alvarez.

Árbitro: José María Sánchez. Tarjeta amarilla a Pubill (m.26), Yeremay (m.76), Quagliata (m. 79), Sorloth (m. 85), Baena (m. 86) y Giuliano (m. 87).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid ante 68.674 espectadores.