Otorbi, la gran sensación del Valencia: del interés del Liverpool a irse llorando en camilla

El extremo del Valencia David Otorbi se marchó en camilla, lesionado en el muslo derecho, en el minuto 14 del partido entre su equipo y el Villarreal en Mestalla, en su primera titularidad desde que llegó el técnico mexicano Javier Aguirre.

Otorbi, que esta semana vio como su cláusula de rescisión pasaba de 30 a 60 millones de euros ante el gran interés del Liverpool, debutaba como titular en Mestalla.

El canterano fue una de las sorpresas de la alineación del entrenador valencianista, que tras sus dos primeros partidos ya había empezado a ser cuestionado por el poco protagonismo de los jugadores del filial, una participación que sí tuvieron con Óscar Sánchez cuando el técnico del Valencia Mestalla actuó como interino tras la destitución de Carlos Corberán.

Sin embargo, el extremo no pudo completar el partido al lesionarse solo en una acción en la que trató de salir al contraataque tras un balón en largo de Stole Dimitrievski con el que el guardameta buscaba la carrera del futbolista.

En la primera gran arrancada en velocidad al espacio, su característica más destacada, el joven extremo se lanzó al suelo y el grito silenció Mestalla. Solo se habían jugado 11 minutos. Mano a la parte de atrás del muslo derecho y sensación de haberse roto por completo. Entre lágrimas y gritos de ánimo de Mestalla, la gran perla del Valencia se marchó en camilla.

Lesión muscular de 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗯𝗶 en el minuto 14. El joven canterano del @valenciacf se marcha sustituido con claros gestos de dolor. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/129Xbk1RjX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 24, 2026

El Valencia, que se puso por delante en el marcador tras un tanto de Pepelu de penalti, terminó perdiendo el partido ante el Villarreal gracias a los goles de Freeman y de Mikautadze.

Los del 'Vasco' Aguirre siguen en zona de descenso. Son 19º con tan solo 6 puntos en las 10 jornadas disputadas.