Ya se conoce a los árbitros del Clásico

El colegiado del comité valenciano Juan Martínez Munuera será el encargado de arbitrar el Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este domingo (21.00 horas CEST), según confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el VAR será para Javier Iglesias Villanueva.

Estará acompañado en bandas por los asistentes Diego Barbero y Miguel Martínez, y el cuarto árbitro será José Antonio Palomares. En el VAR, estarán Javier Iglesias Villanueva como principal y José Antonio López como asistente.

Será el quinto Clásico que arbitra el colegiado del comité valenciano. En los cuatro anteriores, el bagaje es de una victoria para el Barcelona y tres para el Real Madrid. La victoria culé se registró en marzo de 2022, en LaLiga, en el Santiago Bernabéu, por 0-4. La última victoria madridista fue la final de la Supercopa de 2024, por 4-1. Las otras dos fueron en el Camp Nou.

Martínez Munuera, de Benidorm (Alicante) y que llegó en la temporada 2013-2014 a Primera División, ha arbitrado en 40 ocasiones al Barcelona, con un saldo de 27 victorias, 6 empates y 7 derrotas.

Al Real Madrid lo ha pitado en 46 ocasiones, y el registro es de 30 partidos ganados para los blancos, 9 empates y 7 partidos perdidos. Jose Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, mostró su descontento durante la semana con que se hubiera filtrado a algunos medios el nombre del árbitro designado, si bien le deseó que le fuera bien durante el encuentro.

Además, el equipo merengue denunció a Martínez Munuera ante el Comité de Disciplina de la RFEF en marzo de 2024 después de un encuentro contra Osasuna por lo que consideraron una "redacción negligente" del acta, al no incluir la frase "Vinícius, muérete", que habría sido proferida desde la grada. El Comité declaró que fuera sobreseído el expediente, ya que consideró que el árbitro sólo debe recoger insultos específicos en el acta si son de carácter racista u homófobo.