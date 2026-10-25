Barcelona - Real Madrid: a qué hora es el Clásico y dónde verlo hoy en televisión

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Clásico de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputa en el Spotify Camp Nou y corresponde a la décima jornada del campeonato. Los aficionados podrán seguir el partido en directo por televisión y online a través de las plataformas que ofrecen la competición.

El partido entre el Barcelona y el Real Madrid se juega este domingo 25 de octubre de 2026 a las 21:00 horas, horario peninsular español.

El encuentro se disputa en el Spotify Camp Nou, donde el conjunto azulgrana recibe al equipo blanco en uno de los partidos más destacados de la temporada.

Dónde ver el Barcelona - Real Madrid en televisión

El Clásico de LaLiga se puede ver en directo en España a través de DAZN. También podrán seguirlo los abonados de Movistar Plus+ y Orange TV que tengan contratado un paquete que incluya el canal correspondiente.

Los espectadores deben comprobar las condiciones de su suscripción para confirmar que tienen acceso a la retransmisión en directo.

Cómo ver online el Clásico de LaLiga

El Barcelona - Real Madrid también se puede seguir online mediante las aplicaciones y plataformas de televisión que ofrecen el encuentro a sus abonados.

Los usuarios con acceso a DAZN, Movistar Plus+ u Orange TV podrán consultar la disponibilidad del partido en sus respectivos servicios y seguir la retransmisión desde los dispositivos compatibles.

Cómo llegan Barcelona y Real Madrid al Clásico

El Barcelona afronta el encuentro después de un inicio de temporada liguera en el que ha sumado nueve victorias en nueve jornadas, con 27 puntos y 39 goles a favor.

El equipo dirigido por Hansi Flick busca mantener su posición en lo alto de la clasificación ante su máximo rival. La derrota frente al Paris Saint-Germain precede a este compromiso, en un calendario que exige al conjunto azulgrana volver a centrarse en la competición nacional.

El Real Madrid, entrenado por José Mourinho, llega al encuentro con 21 puntos y ocupa la tercera posición liguera, de acuerdo con la información aportada. El equipo blanco necesita sumar para reducir la distancia respecto al liderato.

El Clásico supone una oportunidad para ambos equipos en la lucha por los puestos de cabeza de LaLiga, en un enfrentamiento que vuelve a reunir a dos de los principales aspirantes al título.

Las bajas para el Barcelona - Real Madrid

Los dos equipos afrontan el encuentro con ausencias en sus plantillas. En el Real Madrid, Vinícius Júnior no estará disponible por sanción, mientras que Rodrygo arrastra problemas físicos.

Sin embargo, parece que Thibaut Courtois ha mejorado de la gripe que hacía prever su ausencia en el Clásico y ha viajado a Barcelona con el Real Madrid. Aunque por la mañana se había anunciado que el portero belga no podría enfrentarse al conjunto azulgrana, su evolución mantiene abierta la posibilidad de que esté disponible para el encuentro. Su participación dependerá de su estado físico y de la decisión final de José Mourinho.

En el Barcelona, las bajas señaladas son las de Andreas Christensen y Eric García. Dani Olmo también se suma a la lista después de lesionarse en el encuentro ante el Paris Saint-Germain.

Las alineaciones definitivas permitirán conocer qué jugadores eligen ambos entrenadores para afrontar el partido.