Courtois, baja de última hora para el Clásico

Courtois, el portero titular del Real Madrid, es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar ha entrado en la convocatoria Illia Voloshyn.

En un comunicado oficial, el club blanco ha confirmado la terrible noticia para el conjunto de José Mourinho, que tendrá que jugar con el suplente ucraniano Andriy Lunin bajo palos.

El guardameta Lunin no ha disputado ningún partido oficial en lo que va de temporada, por lo que la falta de juego puede ser clave en un día en el que va a tener mucho trabajo para contrarrestar los ataques del equipo de Hansi Flick en Barcelona.

El Real Madrid, que tampoco podrá contar por Vinicius por sanción, comenzará el clásico con seis puntos menos que el Barcelona. De ahí que sea un partido crucial para los de Mourinho. En caso de ganar, los vikingos se pondrían solo a tres puntos del liderato, mientras que una derrota dejaría muy tocado al técnico portugués, escapándose el Barcelona en liga a una distancia casi insalvable.