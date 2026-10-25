De carambola también vale: Mbappé adelantó al Madrid en el Camp Nou para mantener su racha goleadora

Tras superar las 40 anotaciones en cada una de sus dos primeras campañas en España, Kylian Mbappé mantiene un ritmo demoledor que lo posiciona en la cima de los goleadores del campeonato doméstico. Esta noche no iba a ser menos y el francés, en el minuto 42, adelantó al Real Madrid en el Clásico que está disputando frente al FC Barcelona en el Camp Nou (0-1).

Ha sido de carambola, pero también vale. Yan Diomande puso un centro desde la izquierda y la pelota le llegó a Gerard Martín, pero el central azulgrana despejó mal en el área pequeña y la pelota le cayó de rebote a un Kylian Mbappé que pasaba por allí: el de Bondy acabó batiendo a un Joan García que nada pudo hacer para impedir que el 0-1 subiera al marcador.

🚨WATCH: The full buildup to Real Madrid's goal against Barcelona. Beautiful football from all standards, from Lunin to Mbappe pic.twitter.com/ONYmqYX8pa — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) October 25, 2026

Mbappé ha exhibido en la primera parte su versión más influyente, participando directamente en casi la mitad de las acciones que, al término de los primeros 45 minutos, acabaron en festejo para el conjunto de Chamartín, a expensas de lo que ocurra en la segunda mitad.

Lo cierto es que los números no engañan. Acumula 13 goles y 3 asistencias en los primeros 12 partidos de la temporada. La influencia de Mbappé en el tercio final del campo se ha sofisticado hasta convertirlo en un delantero total. Su juego en los últimos metros destaca por tres factores tácticos clave:

Percepción espacial de élite: Escanea permanentemente el terreno de juego para identificar fisuras en el bloque bajo rival y sincronizar sus desmarques justo en el ángulo muerto de los defensores.

Engaño en carrera: Modifica la longitud de su zancada en carrera y conducción. Esto descoloca a los guardametas en el uno contra uno y le permite mantener un porcentaje de eficacia altísimo en zonas de alta probabilidad de gol.

Versatilidad de perfiles: Aunque su hábitat natural histórico fue arrancar desde la izquierda, su reconversión a la punta de lanza lo ha transformado en un finalizador letal que castiga tanto al espacio como al primer toque dentro del área.

La pasada temporada anotó 42 goles y dio 6 asistencias en 44 partidos, promediando una contribución directa de gol cada 75 minutos.

Consiguió la Bota de Oro del Mundial tras anotar 10 goles en 8 partidos. Con esto, alcanzó los 22 goles históricos en los Mundiales, superando el récord histórico anterior.

Se coronó de forma simultánea como el máximo goleador de LaLiga (25 goles), la UEFA Champions League (15 goles) y la Copa del Mundo.

Tridente con Bellingham y Diomande

El tridente ofensivo del Real Madrid integrado por Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomandé muestra una alta efectividad y entendimiento táctico bajo la dirección de José Mourinho en este inicio de temporada. Las interacciones entre estos jugadores generan superioridad en el último tercio del campo, destacando el despliegue físico y la capacidad de desborde de Diomandé junto a la visión de juego de Bellingham para abastecer a Mbappé.

Favorito a ganar el Balón de Oro

Kylian Mbappé se ha colocado en el epicentro del planeta fútbol tras consolidarse como uno de los grandes favoritos para conquistar el Balón de Oro 2026.

Con la esperada gala programada para este lunes 26 de octubre en el London Palladium de Londres, los rumores e indicadores estadísticos han disparado las opciones del delantero del Real Madrid, en una de las ediciones más abiertas y reñidas de la última época.

A falta de un solo día para conocerse el veredicto, el nombre como ganador de Mbappé toma mucha fuerza a raíz de una macroencuesta realizada por el prestigioso diario francés L'Équipe. En dicho sondeo, Mbappé arrasó con el 34,2% de los votos del público, superando de manera contundente a figuras como Khvicha Kvaratskhelia (24,3%) y el delantero inglés Harry Kane. Esta tendencia refleja un fuerte consenso en su país natal respecto a que este debe ser, finalmente, su año.