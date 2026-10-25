El Real Madrid no descarta que Courtois pueda jugar el Clásico pese a la gripe

El Real Madrid ha llegado este domingo a su hotel de concentración en Barcelona sin el portero Thibaut Courtois, que sufre un proceso gripal y se ha caído de la expedición para el clásico de este domingoa a las 21:00 horas, en el Spotify Camp Nou.

Fuentes del conjunto blanco han informado a EFE de que la presencia del guardameta belga en el encuentro no está totalmente descartada, siempre y cuando experimente una mejoría en las próximas horas. En caso de seguir indispuesto, José Mourinho, tendrá que jugar con el suplente ucraniano Andriy Lunin bajo palos. El guardameta Lunin no ha disputado ningún partido oficial en lo que va de temporada, por lo que la falta de juego puede ser clave en un día en el que va a tener mucho trabajo para contrarrestar los ataques del equipo de Hansi Flick en Barcelona.

Tampoco han viajado los lesionados Ferland Mendy y Rodrygo, ni el sancionado Vinicius Júnior. Sí lo ha hecho el defensa Raúl Asencio, que se recupera de una fractura por estrés en la tibia derecha y ha viajado con el equipo para apoyar a sus compañeros.

La expedición madridista, encabezada por el técnico José Mourinho, ha aterrizado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat pasadas las 12:00h CET y se ha trasladado en autocar hasta el hotel InterContinental Barcelona, situado cerca de la plaza España, donde ha llegado pasadas las 13:00h CET ante la presencia de alrededor de un centenar de aficionados.