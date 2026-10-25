El uno por uno del gran Clásico

El Madrid le ha dado vida a LaLiga tras asaltar el Camp Nou con su victoria sobre el Barcelona por 1-2.

Valoración de los jugadores del Real Madrid

Andriy Lunin (8): Muy seguro bajo los tres palos en sustitución de Courtois. El paradón que le hace a Gerard Martín con 1-1 fue clave.

Federico Valverde (6): Le tocó sacrificarse defensivamente cubriendo mucha banda, aportando el equilibrio habitual hasta que se marchó sustituido por problemas musculares.

Ibrahima Konaté (7): Sólido en el juego aéreo y achicando espacios ante las transiciones del Barça. Gran trabajo físico y muy seguro en la marca.

Dean Huijsen (7): El joven central no se arrugó en el Camp Nou. Muy seguro e importante cuando más apretaba el Barcelona. Fundamental para sacar el balón desde atrás.

Marc Cucurella (8): Espectacular el partido del internacional español. Volvió a meterse en el bolsillo a Lamine. Excelso en la marca, en la anticipación, cerrando su banda.

Aurélien Tchouaméni (8): La escoba del Madrid. Trabajo en la sombra fundamental para dar equilibrio a su equipo. Partidazo.

Bernardo Silva (6.0): La gran sorpresa táctica de Mourinho en el once titular. Aportó pausa y criterio en la circulación, clave en el primer gol con una gran apertura para Diomande. En la segunda parte, cuando se le acabó la gasolina, sufrió hasta que fue sustituido por Camavinga en el 80.

Arda Güler (7): Clase pura. En la primera parte lideró al Madrid en ataque sufriendo mucho más en la segunda cuando su equipo perdió el control y tocó defender en bloque bajo.

Jude Bellingham (9): El motor físico y de presión del equipo. La bisagra de Mourinho. Inició la jugada del agónico gol definitivo con un despliegue espectacular en el mediocampo. Partidazo del inglés.

Yan Diomande (6): Eléctrico por banda izquierda, forzando la jugada que propició el rechace para el primer gol de Mbappé. Pudo poner el 0-2. Se vació en defensa.

Denzel Dumfries (5): Entró al campo en el minuto 61 por el lesionado Valverde. Lo notó su equipo para mal. El más flojo del Madrid en el Clásico.

Eduardo Camavinga (8): Sustituyó a Bernardo Silva en el tramo final e inventó una asistencia de oro para el definitivo 1-2.

Trent Alexander-Arnold (-): Entró en el minuto 93 para amarrar el resultado. Sin tiempo para calificar.

Carlos Espí (-): Entró en el descuento por Diomande. Sin tiempo para calificar.

Entrenador: José Mourinho. Se sacó la chistera de genio en el día clave. Sorprendió de salida colocando a Bernardo Silva junto a Tchouaméni en la sala de máquinas y metiendo a Bellingham más en la base y un Güler que se metía mucho por dentro -partía de banda derecha- para acumular mucha gente en la medular.

Valoración de los jugadores del F.C. Barcelona

Joan García (6): En la primera parte sacó un buen disparo de Güler. Muy atento en balones largos para salir casi como libre a achicar y en el juego áereo se mostró muy seguro. En los goles estaba vendido.

Xavi Espart (6): El canterano cumplió defensivamente el tiempo que estuvo, pero tuvo que retirarse lesionado a la media hora de juego lesionado.

Pau Cubarsí (4): Sufrió muchísimo a campo abierto intentando frenar la velocidad de Mbappé.

Gerard Martín (3): Su despeje en el primer gol de Mbappé es inaceptable. Muy inseguro al menos consiguió parar la contra de Bellingham en un dos contra uno con Mbappé que pudo ser el 2-0. No tiene nivel para ser central de grandes citas.

João Cancelo (6): Defendió bien a Diomande pero se pudo ir a la calle por una entrada con los tacos en el gemelo de Bellingham.

Rodri Hernández (4): Ahogado por la telaraña que puso en liza Mourinho. No consiguió darle fluidez al juego de su equipo. 90% de precisión de pases insulsos.

Pedri (6): El canario no estuvo cómodo en la primera parte con la presión del Madrid y cometió alguna perdida en salida peligrosa. En la segunda mejoró y suyo fue el pase preciso que rompió líneas para que Raphinha pusiera el empate provisional.

Fermín López (5): No estuvo cómodo en todo el partido. Desdibujado.

Lamine Yamal (6): Amargado en la primera parte por el excelso marcaje de Cucurella creció en la segunda mitad cuando se le acabó el fuelle al Madrid metiéndose más por dentro. Tuvo el gol en un disparo que rozó el poste.

Raphinha (7): No falló a su cita con el gol. Aprovechó el balón al espacio de Pedri para definir con jerarquía e igualar el partido transitoriamente en la segunda mitad.

Anthony Gordon (6): Fue el más peligroso del Barcelona en la primera parte con sus diagonales. Se vació en la presión y las coberturas. Jugador de equipo.

Alejandro Balde (5): Entró a la media hora por el lesionado Espart. No fue profundo en ataque y atrás terminó desquiciado.

Frenkie de Jong (5): Disputó sus primeros minutos de la temporada tras recuperarse de su lesión. Salió de mediapunta y no pudo darle el control al juego que buscaba Flick.

Karim Adeyemi (-): Entró al campo en el minuto 85 para refrescar la ofensiva en el tramo final.

Gabriel Jesus (-): Sustituyó a Raphinha a falta de cinco minutos para el final. No la rascó.

Entrenador: Hansi Flick. Le ganó la partida táctica de salida Mourinho. Reaccionó en el descanso pero en los cambios volvió a perder la batalla en la pizarra.