La conexión Camavinga-Mbappé decide el Clásico

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou (victoria de los blancos por 1-2 para ponerse a tres puntos del liderato) se decidió en una acción y en dos nombres propios. En el minuto 87, Eduardo Camavinga encontró a Kylian Mbappé con un pase que rompió la defensa del Barcelona. El delantero francés aprovechó la oportunidad y marcó el gol que inclinó el encuentro del lado del Real Madrid. La combinación llegó cuando apenas quedaban unos minutos y convirtió una jugada rápida en el momento determinante de la noche.

El tanto coronó un partido disputado, con alternativas y tensión hasta el final. Ninguno de los dos equipos había logrado cerrar el encuentro antes de ese tramo decisivo. El Barcelona buscaba sostener el resultado y el Madrid apuraba sus opciones, consciente de que una última oportunidad podía cambiar el desenlace. Entonces apareció Camavinga, que poco antes había entrado al campo por Bernardo Silva, capaz de detectar el movimiento de Mbappé y servirle el balón en el momento justo.

GOLAZOOOOOOOO DEL REAL MADRID, GOLAZOOOOOOOO DE KYLIAN MBAPPÉ VAMOOOOOOOOS 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/sYQTbosdn9 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) October 25, 2026

Un pase que abrió el partido

La jugada nació de la lectura del centrocampista, con una genialidad de Jude Bellingham incluida con un pase de tacón. Camavinga observó el espacio y encontró una línea de pase hacia Mbappé, que atacó la zona libre y quedó en disposición de finalizar. La defensa azulgrana no pudo impedir la conexión y el atacante resolvió para poner por delante al conjunto blanco. La sencillez de la acción contrastó con la dificultad de ejecutarla en un Clásico, con el marcador apretado y el reloj como factor añadido.

Para Mbappé, el gol confirmó su capacidad para aparecer en situaciones de máxima exigencia. El francés necesitó una sola oportunidad clara para convertir una jugada colectiva en una ventaja decisiva. Su movimiento fue tan importante como la definición: leyó la intención de Camavinga, aceleró hacia el espacio y llegó preparado para culminar la acción.

La asistencia también puso en primer plano el trabajo de Camavinga. Su participación no se limitó a recuperar o distribuir el balón en zonas de construcción. En el minuto 87 asumió la responsabilidad de buscar el pase vertical y encontró la solución que el Madrid necesitaba. La acción mostró su capacidad para influir en el partido desde distintos registros y para conectar con los jugadores más adelantados.

Un desenlace de máxima tensión

El gol cambió de inmediato el pulso del encuentro. El Real Madrid pasó a proteger una ventaja que había tardado en construir, mientras el Barcelona tuvo que lanzarse en busca del empate con el tiempo casi agotado. Cada recuperación y cada balón dividido adquirieron más importancia. En los últimos minutos, los blancos defendieron el resultado y los azulgranas intentaron aprovechar las últimas posesiones para forzar una ocasión.

La tensión propia del Clásico hizo que el desenlace se viviera con intensidad hasta el pitido final. El Barcelona había competido durante todo el partido y se encontró con un golpe tardío, difícil de responder por el escaso margen disponible. El Madrid, en cambio, encontró premio a su insistencia en una acción que no necesitó una larga secuencia de pases: bastaron la visión de Camavinga, el desmarque de Mbappé y la definición del delantero.

El minuto 87 quedará asociado a esa conexión. En un partido de equilibrio, donde cada detalle podía inclinar la balanza, Camavinga y Mbappé resolvieron con una combinación directa. El centrocampista identificó el espacio; el atacante lo ocupó y convirtió la oportunidad. La jugada fue breve, pero suficiente para decidir el Clásico y darle al Real Madrid un triunfo de enorme valor.