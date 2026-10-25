Mbappé y el Madrid asaltan el Camp Nou para apretar la Liga

El Barcelona tuvo el balón, encontró el empate y llegó a ver cerca la remontada. Pero el Clásico del Camp Nou se lo acabó llevando el Real Madrid, que convirtió dos errores azulgranas en los goles de Kylian Mbappé y sobrevivió a los mejores minutos del equipo de Hansi Flick, para poner la Liga al rojo vivo. El 1-2 final deja una imagen difícil de discutir: cuando el Barça apretaba para ganar, Eduardo Camavinga arrancó la contra que Mbappé finalizó a puerta vacía.

Un desenlace que permite al cuadro que dirige José Mourinho volver a ganar en el Camp Nou tres años y medio después: sufrir, esperar su momento y golpear con una eficacia que no siempre acompañó a su juego. Los blancos no necesitaron gobernar el partido. Les bastó con encontrar a Mbappé en dos ocasiones y con que el francés estuviera en el lugar y el momento adecuados cuando el partido se rompió.

El Barça tuvo la pelota, pero Mbappé da el primer golpe

El equipo de Flick quiso llevar la iniciativa desde el comienzo, pero el Madrid, muy bien plantado en el Camp Nou -como hacía mucho tiempo-, encontró espacios para correr. Hubo pérdidas y llegadas en ambas áreas: Lunin respondió ante Anthony Gordon y Pedri, mientras que Joan García tuvo que intervenir en un disparo lejano de ese futbolista que tanto fútbol tiene en sus botas y que responde al nombre de Arda Güler. Raphinha también avisó, primero con un remate forzado y después con un golpeo con efecto que se marchó cerca del poste.

El Barça tuvo fases de buen juego, pero le faltó precisión para convertir su dominio en ventaja. Y cuando más cómodo parecía, llegó el primer castigo. En el minuto 41, un centro de Yan Diomande terminó en los pies de Mbappé después de que Gerard Martín despejara el balón hacia una zona peligrosa. El delantero de Bondy, de rebote, no desaprovechó el regalo: batió a Joan García y puso el 0-1 en el marcador poco antes de llegarse al descanso.

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El tanto retrató una primera parte de contrastes. El Barcelona acumulaba posesión y había generado ocasiones, pero sus imprecisiones le impedían cerrar las jugadas. El Madrid, sin necesidad de imponerse con el balón, encontraba campo para lanzar sus contragolpes. Antes del descanso, Lamine Yamal tuvo una oportunidad clara tras un pase de Fermín, pero su remate se marchó fuera. La ocasión dejó al conjunto culé con la sensación de que podía hacer más; el marcador, en cambio, premiaba la contundencia visitante.

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Raphinha devuelve al Barça al partido

Tras el descanso, el Barcelona tardó en soltarse. El Madrid llegó a amenazar con otra transición, pero la insistencia local fue creciendo. El empate llegó en el minuto 61, en un córner rápido: Pedri se la puso a Raphinha con una asistencia sublime. El brasileño, en estado de gracia, recibió con espacio y envió el balón al palo largo. Un remate con temple, que se coló entre las piernas de Jude Bellingham, para devolver la igualdad y encender al Camp Nou.

El 1-1 cambió el partido. El Barça ganó confianza y empezó a encerrar al Madrid, que tuvo que defender más cerca de su área. Gerard Martín estuvo cerca de marcar de cabeza, pero Lunin respondió con una gran mano. Más tarde, Lamine Yamal encontró espacio para perfilarse y cruzar un disparo que pasó rozando el poste. Durante esos minutos, el segundo gol local pareció mucho más probable que el de los blancos.

El Madrid resistió, con Lunin sosteniéndolo cuando hizo falta -buena actuación del meta ucraniano ante la ausencia por gripe de todo un seguro de vida como es Thibaut Courtois-, y conservó una amenaza a la contra. Mbappé seguía arriba, pendiente de cualquier espacio. No era una amenaza constante, pero sí una que el Barça no podía olvidar ni por un momento.

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Camavinga, protagonista inesperado

El Clásico parecía inclinarse hacia el Barcelona. Los azulgranas recuperaban y salían rápido; el Madrid retrocedía y esperaba una oportunidad. En el tramo final, sin embargo, Camavinga cambió el sentido del encuentro. El francés, que había entrado al campo por el hoy titular Bernardo Silva, condujo la contra, se marchó de Pau Cubarsí con un espectacular autopase y puso el pase de la muerte. Mbappé apareció para empujar el balón a puerta vacía y firmar el 1-2 en el minuto 87.

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La jugada tuvo la precisión que había faltado en muchos ataques anteriores. Camavinga eligió bien cuándo acelerar y encontró a un Mbappé que había seguido la acción hasta el final. El francés, más afortunado que brillante durante algunas fases del encuentro, volvió a ser decisivo cuando el partido se rompió.

El Barça aún buscó una última respuesta, pero el golpe había llegado demasiado tarde para rehacerse. El Madrid defendió su ventaja hasta el final y se llevó tres puntos de un estadio donde los locales aspiraban a prolongar su racha y firmar un arranque liguero histórico. El Barcelona continúa líder, aunque el margen se estrecha: el Atlético queda a dos puntos y el Madrid, a tres.

En octubre, la Liga sigue abierta. Pero el Clásico deja una advertencia para el Barça: jugar mejor durante un tramo no basta si cada pérdida puede acabar en gol. Y un recordatorio para el Madrid: con Mbappé delante y Camavinga lanzando la contra, incluso cuando el rival parece tener el partido en la mano, una sola acción puede decidirlo todo.

Mención especial para la defensa blanca -con Huijsen, Valverde, Konaté y Cucurella muy seguros en líneas generales atrás- y para un Yan Diomande que sigue creciendo. El marfileño, que dio el susto y pareció haberse lesionado, cuajó una actuación notable, ganándose el puesto en cada partido y haciendo sufrir, en la distancia, a un Vinícius Junior que mucho va a tener que pelear para recuperar la titularidad cuando finalice su sanción de cuatro partidos.

Ficha técnica

FC Barcelona, 1: Joan Garcia; Espart (Balde, min. 30), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri, Fermín (de Jong, min. 74); Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, min. 86) y Gordon (Adeyemi, min. 86).

Real Madrid, 2: Lunin; Valverde (Dumfries, min. 62), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, min. 80), Bellingham, Güler (Alexander Arnold, min. 94), Diomande (Espí, min. 94); y Mbappé.

Goles: 0-1, min. 41: Mbappé. 1-1, min. 61: Raphinha. 1-2, min. 88: Mbappé.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó a Tchouaméni (min. 46), Gordon (min. 84), Huijsen (min. 92), Mbappé (min. 94), Balde (min. 97) y Adeyemi (min. 97).

Incidencias: Asistieron al encuentro 62.055 espectadores en partido de la décima jornada de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou.