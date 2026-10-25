Raphinha sigue en estado de gracia: empata el Clásico tras asistencia de Pedri

Raphinha apareció en el momento que necesitaba el FC Barcelona para empatar el Clásico del Camp Nou frente al Real Madrid, firmando el 1-1 provisional antes de la hora de partido. En el minuto 58, el atacante brasileño encontró el camino al gol para empatar contra los blancos al aprovechar una gran asistencia de Pedri. El tanto devolvió la igualdad al marcador y dio un nuevo impulso al equipo azulgrana en un duelo que había exigido paciencia, intensidad y acierto en los metros finales.

La acción resume varias de las virtudes que están marcando el inicio de temporada de Raphinha: movilidad, decisión y una presencia constante cerca del área. El brasileño leyó el espacio, atacó la jugada y resolvió para batir a Andrey Lunin. Pedri, atento a la oportunidad, puso el balón en la zona adecuada para que su compañero pudiera convertir su decimotercer gol esta temporada en Liga. Fue una combinación directa y efectiva, de esas que pueden cambiar el ritmo de un partido de máxima rivalidad.

🚨Raphinha scores for Barca 🇪🇸 Barcelona 1-1 Real Madrid pic.twitter.com/yMXkoZ8V8y — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 25, 2026

El gol tuvo un valor inmediato en el marcador, pero también un peso importante a nivel anímico. El Barcelona necesitaba una respuesta y la encontró en un futbolista que atraviesa un gran momento de forma, a pesar de, incomprensiblemente, haberse quedado fuera de los 30 nominados al Balón de Oro que se entregará este lunes en Londres.

Después de un comienzo de curso en el que ha acumulado protagonismo y buenas actuaciones, Raphinha volvió a hacerse notar en uno de los escenarios más exigentes. Su tanto confirmó que está dispuesto a asumir responsabilidades y a marcar diferencias cuando el equipo más lo necesita.

La asistencia de Pedri fue igualmente decisiva. El centrocampista volvió a demostrar su capacidad para reconocer una ventaja en medio de un partido cerrado y transformarla en una ocasión clara. Su pase permitió que Raphinha recibiera en condiciones de finalizar, sin necesidad de que la jugada se alargara. En un Clásico, donde cada espacio suele durar apenas un instante, esa lectura puede resultar determinante.

Con el 1-1 —el resultado que dejó el gol del jugador carioca—, el partido entró en una nueva fase: el Barcelona ganó confianza y el Real Madrid tuvo que reajustar su plan para tratar de recuperar el control. La igualdad en el marcador elevó la tensión y dejó el desenlace abierto con más de media hora por delante.

Para Raphinha, la diana representa otro capítulo destacado de una racha que está acompañando su mejor versión. No se trata solo de marcar, sino de participar, insistir y ofrecer soluciones desde distintos sectores del ataque. Su actividad le permite aparecer tanto en jugadas rápidas como en ataques más elaborados, y su determinación le ha dado al Barcelona una amenaza constante. En este inicio de temporada, el brasileño se ha convertido en uno de los nombres propios del equipo de Hansi Flick.