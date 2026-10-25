Real Madrid TV calienta la previa del Clásico: "Mucho me temo que no va a ser un partido normal"

Augura Real Madrid TV que el gran Clásico no va a ser un partido normal desde el punto de vista arbitral.

En el programaHoy Jugamos, encargado de informar minuto a minuto sobre las horas previas a cada encuentro del conjunto que preside Florentino Pérez, aseguran que este Clásico es el más caliente de todos los que recuerdan desde el punto de vista arbitral.

"Es que no lo decimos por decir, lo decimos con los datos y las estadísticas en la mano", explicaban desde el programa donde desgranaban, a su juicio, las imágenes de errores arbitrales pasados tanto de Martínez Munuera, árbitro del encuentro, como de Iglesias Villanueva, presente en el VAR.

"Hablamos de una muestra de cientos y cientos de partidos durante los últimos años y no puede ser que el Real Madrid esté en las antípodas respecto al Barcelona en las decisiones arbitrales", concluyeron.