Se acaba la incertidumbre: Courtois es baja definitiva para el Clásico y no viaja a Barcelona

Thibaut Courtois no viaja a Barcelona y es baja definitiva para El Clásico de esta noche en el Camp Nou. Tras una mañana de extrema incertidumbre en la que el Real Madrid anunció su baja por un fuerte proceso gripal, el portero belga intentó apurar sus opciones y forzar una recuperación milagrosa de última hora para subirse al avión. Sin embargo, la leve mejoría no ha sido suficiente para recibir el visto bueno del cuerpo médico, por lo que se queda definitivamente en Madrid y deja el arco en manos de Andriy Lunin.

Montaña rusa de sensaciones

La jornada comenzó con un comunicado del Real Madrid confirmando que el belga sufría un "gripazo" que lo dejaba, en primera instancia, descartado. Poco después, informaciones del entorno del club abrieron una ventana a la épica: si Courtois experimentaba una mejoría notable a lo largo de la tarde, viajaría en un vuelo posterior a Barcelona para ponerse a las órdenes de José Mourinho.

Thibaut quería estar a toda costa en una cita trascendental donde los blancos se juegan recortar la distancia de seis puntos frente al líder, el FC Barcelona de Hansi Flick. Sin embargo, la fiebre y el malestar físico persistieron, obligando al club a dictar la sentencia definitiva: punto final a la montaña rusa; Courtois no viaja.

Con la ausencia del belga —que venía de ser la gran figura en el triunfo de Champions League ante el RB Leipzig—, Andriy Lunin asumirá la titularidad en su primer partido oficial de la temporada. Al internacional ucraniano le tocará defender los tres palos en el escenario de máxima presión del Camp Nou sin ritmo competitivo, recreando dinámicas de temporadas pasadas donde ya tuvo que vestirse de héroe ante los imprevistos físicos en la portería.

La baja de Courtois en la convocatoria la cubrirá Illia Voloshyn, el joven canterano ucraniano del Juvenil A, que fue llamado de emergencia a primera hora y ya viaja con la expedición a la Ciudad Condal como tercer portero, junto a Lunin y Sergio Mestre.

La vital baja del mejor portero del mundo en la actualidad se suma a una lista de ausencias notables para el esquema de Mourinho, quien tampoco podrá contar con Vinicius Júnior por sanción, ni con los lesionados Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio.