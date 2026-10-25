El Spotify Camp Nou se viste de gala para acoger el primer Clásico liguero de la temporada 2026/27 entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, un duelo condicionado por las bajas y la urgencia con la que llega un conjunto merengue que necesita dar un puñetazo en la mesa hoy en la Ciudad Condal si no quiere que el título liguero se le ponga muy cuesta arriba.

El Barça de Hansi Flick llega al encuentro defendiendo el liderato tras hacer un pleno de victorias -9 de 9-, mientras que el Real Madrid de Mourinho busca recortar distancias. Ambos equipos llegan con bajas importantes como la de Vinícius (sancionado) o Thibaut Courtois (baja por gripe a última hora) en el bando blanco, y las de Koundé o Dani Olmo en el conjunto azulgrana.

El conjunto catalán apostará por su habitual esquema vertical buscando monopolizar el centro del campo con una de las parejas más en forma del fútbol mundial. Saldrá de cara Hansi Flick con Joan García bajo palos, en defensa estarán Xavi Espart que ocupará el lateral derecho escoltado, con Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje central, dejando el carril izquierdo al luso João Cancelo.

En la sala de máquinas estará como ancla Rodri con Pedri y Fermín como escuderos.

Arriba estarán Lamine Yamal por la derecha, Gordon por el costado izquierdo y como nueve Raphinha.

El Barça saldrá de cara con: Joan García; Espart, Cubarsí, G. Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.

Mouriño vuelve al Camp Nou y lo hace con las ideas muy claras. Blindar la sala de máquinas, estar seguros atrás y aprovechar los espacios para hacer daño al Barcelona a la contra. Ojo porque también sale con mucho jugón el técnico luso al Camp Nou.-

El luso ante la inesperada baja por enfermedad de Courtois, da la alternativa al ucraniano Andriy Lunin bajo palos. En defensa estarán en los costados por la derecha Fede Valverde y Cucurella por la izquierda. La dupla de centrales la formarán Konaté y Huijsen.

En la sala de máquinas doble pivote para Bernardo Silva -la gran sorpresa de Mourinho- y Tchouaméni con Jude Bellingham por delante, banda derecha para Arda Güler, por la izquierda Diomande y arriba en punta Kylian Mbappé.

El Madrid saldrá de cara con: Lunin; Fede Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Diomande y Kylian Mbappé.