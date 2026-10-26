Así fue el baño táctico de Mourinho a Hansi Flick que decidió el Clásico

José Mourinho salió anoche del Camp Nou con algo más que los tres puntos. Su Real Madrid sobrevivió al empate del FC Barcelona y al empuje local, pero también supo dónde podía hacer daño y esperó su momento para volver a golpear. El 1-2 de Kylian Mbappé en el minuto 87 cerró una noche en la que el plan del portugués en el Clásico funcionó mejor que el de Hansi Flick en los detalles decisivos.

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El Barça tuvo más el balón y llegó a acumular ocasiones para tratar de haber remontado el partido, después de que Raphinha, en el 61', neutralizara el gol inicial de Mbappé poco antes del descanso (m.41). Sin embargo, la posesión no se tradujo en control sostenido del partido. El Madrid aceptó defender durante largos tramos, juntó líneas y procuró que las recepciones de los jugadores azulgranas fueran incómodas. Cuando recuperaba, buscaba salir rápido, con Kylian como principal amenaza al espacio. Así encontró dos goles y una victoria que dejan al equipo de Flick con la sensación de haber tenido el encuentro cerca sin conseguir sujetarlo.

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Bernardo, una salida a la presión

La primera apuesta de Mourinho estaba en el once. Eligió a Bernardo Silva junto a Tchouaméni y dejó a Camavinga en el banquillo. El portugués, puro talento, ofrecía pausa y capacidad para proteger el balón cuando el Barcelona apretaba. La idea no era rifar cada posesión ni quedarse encerrado: Bernardo podía recibir con un rival encima, aguantar y encontrar una salida limpia.

Esa elección intervino en el origen del 0-1. El lisboeta cambió el juego hacia Marc Cucurella, que enlazó con Diomande. El extremo marfileño aceleró y centró; Gerard Martín despejó mal y el balón acabó golpeando a Mbappé antes de entrar y colarse en la portería de Joan García. Hubo fortuna en la finalización, pero la jugada, iniciada gracias al papel decisivo de Bernardo Silva en la salida de balón, había tenido una secuencia clara: el Madrid superó la presión, llevó la pelota al lado débil y atacó antes de que el Barça pudiera recomponerse.

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La presión azulgrana no desapareció, pero el Madrid consiguió que no siempre terminara en recuperación peligrosa. Cuando los locales adelantaban líneas, los blancos trataban de saltar esa primera barrera con un pase vertical o un cambio de orientación. Y cuando no podían, se replegaban juntos para proteger el área. El Barça encontraba circulación, pero no siempre lograba conectar un pase que desarmara la defensa.

Lamine, bajo vigilancia

Otro de los focos del plan estaba en Lamine Yamal. Cucurella debía encimarlo y evitar que recibiera con tiempo para girarse y encarar. Pero el duelo no quedaba reducido al lateral y el extremo: Tchouaméni vigilaba los movimientos interiores y las coberturas blancas buscaban cerrar el espacio cuando el 10 barcelonista superaba a su primer marcador.

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El objetivo era obligar a Lamine a descargar el balón o a recibir lejos del área, sin permitir que cada toque se transformara en una situación de uno contra uno. No fue una neutralización absoluta —la estrella culé tuvo una gran ocasión en el tramo final—, pero sí una forma de limitar su influencia durante fases importantes. Aquí resulta clave la vigilancia de Cucurella, que firmó un partido magnífico, pero también la ayuda colectiva que recibió del Madrid en el costado. El Barça dominó la posesión, pero no logró convertir esa superioridad en el gol que buscaba cuando el marcador era de 1-1.

El contratiempo de la lesión de Xavi Espart obligó a Flick a mover su defensa a la media hora de partido. Entró Alejandro Balde y Joao Cancelo pasó al otro costado. El cambio reorganizó la banda, pero no alteró la dificultad principal del Barcelona: encontraba espacio para avanzar, aunque sus imprecisiones y pérdidas permitían al Madrid volver a correr.

El empate cambió el ritmo

El gol de Raphinha en el minuto 61 sí modificó el partido. En un córner rápido, Pedri asistió al brasileño, que remató al palo largo para poner el 1-1, después de colar la pelota entre las piernas de Jude Bellingham. El Camp Nou se encendió y el Barça ganó impulso. El Madrid tuvo que defender más cerca de Lunin, mientras los locales encadenaban llegadas y recuperaciones.

"Fuimos superiores desde mi punto de vista. En general, fuimos mejor equipo" 🔊 Joao Cancelo defiende la superiordad del Barça pese a la derrota #ELCLÁSICOenDAZN ⚽ pic.twitter.com/QwSZfFGq7L — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2026

Gerard Martín estuvo cerca de marcar de cabeza y Lunin respondió con una intervención decisiva. Después, Lamine cruzó un disparo que pasó rozando el poste. El 2-1 parecía más próximo que el 1-2. Ahí se puso a prueba la otra parte del planteamiento de Mourinho: resistir sin perder la posibilidad de salir a la contra.

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El entrenador de Setúbal encontró esa energía en Camavinga. Metió al francés en el campo por Bernardo en el minuto 80, cuando el partido pedía piernas para defender y conducción para superar la presión. El cambio modificó el perfil del centro del campo: el Madrid ganaba recorrido y potencia para lanzarse hacia adelante. No era solo refrescar una posición, sino preparar una salida distinta para un tramo en el que el Barça estaba volcado.

Camavinga encontró el espacio y Mbappé lo castigó

La jugada decisiva empezó con un toque y una ruleta de Bellingham, que pasó hacia Arda Güler y éste encontró a Camavinga. El francés lanzó la carrera, superó a Pau Cubarsí con un autopase y avanzó hasta el área pequeña. En vez de finalizar, esperó el momento para servir el pase atrás. Mbappé llegó prácticamente libre y marcó a puerta vacía. El de Bondy completaba así su doblete y convertía una contra en el 1-2 definitivo.

LA FILIGRANA DE BELLINGHAM. EL AUTOPASE DE CAMAVINGA. EL GOL 100 DE MBAPPÉ 🔥 El Real Madrid gana en el Camp Nou y pone la liga al rojo vivo 💥#ELCLÁSICOenDAZN pic.twitter.com/21ScnTifbV — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2026

La acción juntó varias de las ideas del Madrid en una sola secuencia: calidad individual para escapar de la presión, velocidad para atacar el espacio y un delantero pendiente de acompañar la jugada hasta el final. Camavinga, que había comenzado como suplente después de firmar un partido más bien discreto ante el Leipzig en Champions, terminó siendo decisivo. Mourinho había esperado a que el cansancio y la necesidad de atacar abrieran el partido; el francés encontró la grieta justo cuando el Barça más insistía.

Flick no perdió el Clásico por una sola decisión ni porque su equipo careciera de ocasiones. Pero sí vio cómo el Madrid respondió mejor a los momentos de cambio: convirtió el dominio local en una fase de resistencia, no se desordenó tras el empate y eligió el instante para acelerar y acabar llevándose el gato al agua. Mourinho ganó la batalla táctica ahí, en la gestión de los tiempos y en el acierto de los cambios. El Barça tuvo más el balón, sí, pero fue el Madrid el que encontró el camino más corto hacia el gol para acabar ganando en el Camp Nou —tres años y medio después— y poner la Liga al rojo vivo.